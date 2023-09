Zabrinuti muškarac: "Žena mi je rekla da joj je dosta seksa i nek' se sam snalazim; što da radim?"

Iako sam u kasnim 60-ima, još uvijek imam vrlo visok seksualni nagon, ali moja supruga, kojoj je 65 godina, zabranila je bilo kakve aktivnosti u spavaćoj sobi, osim ako ih ne radim sam!, napisao je muškarac anonimno u pismu terapeutkinji i kolumnistici Deidre. On, kaže, uopće ne razumije što joj se dogodilo, ali mu je rekla da nakon četiri desetljeća koliko su u braka, redovitog seksa nekoliko puta tjedno i četvero djece, ona smatra da je 'svoje napravila' i da je 'ispunila svoje obaveze prema njemu', prenosi The Sun. "To mi je rekla prije pune četiri godine, kad me je prvi put odbila za seks", dodao je. Od tada, priča, seksa nema uopće, jer se on, kako mu žena stalno napominje, može i sam zadovoljiti. "Ipak, stvarno mi osim seksa nedostaje i intimnost i osjećam da se udaljavam od nje", dodao je muškarac.

Zbog takvog je odnosa sa suprugom, piše, upoznao drugu ženu s kojom se počeo nalaziti, a sada misli da se zaljubljuje u nju. "Stvarno želim započeti aferu s njom, ali bojim se da me ne odbije i da samo uništim prijateljstvo", piše on. "Započinjanje afere s drugom ženom nije nikakvo rješenje. Radije razgovarajte sa svojom suprugom i objasnite joj kako se osjećate i da vam osim seksa nedostaje i intimnost", kaže terapeutkinja.

"Zvuči kao da vaša žena nikada nije uživala u seksu, te da je seks doživljavala kao svojevrsnu dužnost, što je tužno.. Pokušajte joj pokazati puno ljubavi, i ne samo u spavaćoj sobi. Puno maženja i poljubaca učinit će da se osjeća malo više cijenjenom, a kada i ako opet postanete intimni, odvojite vrijeme da se uvjerite da je ona sretna, Isto tako, prije samog čina se obavezno usredotočite na dugu predigru" odgovorila je Deidre.

