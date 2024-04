Za dobrobit vašeg ljubimca: Ovo bi svaki vlasnik psa trebao napraviti u šetnji

Ako ste vlasnik psa, vjerojatno ste zapeli u šetnji mnogo dulje nego što ste očekivali zbog neprestanog njuškanja vašeg psa. Iako se može činiti iritantnim, osobito ako ste u žurbi, istraživanje pokazuje da je važno pustiti svog psa da njuši za vlastito dobro. Ljudi su čak sugerirali da je njuškanje u biti pseći oblik društvenih medija - što znači da im pruža zabavu i obogaćenje, piše Huffpost.

Zašto je dopustiti vašem psu da njuši tako veliku stvar? Je li to stvarno ekvivalent društvenih medija? Veterinari su to pojasnili. Društveni mediji imaju loših strana, ali dopustiti vašem psu da njuši nema. Istraživanja pokazuju da društveni mediji mogu dovesti do tjeskobe i depresije i mogu vas staviti u sredinu ciklusa usporedbe u kojem se osjećate kao da je svima drugima bolje od vas. Stoga izjednačavanje društvenih medija s dopuštanjem našim psima da njuškaju nije sasvim točno.

VEZANI ČLANCI:

"Iako listanje društvenih medija ima svoje poznate nedostatke i mnogim ljudima može biti aktivnost koja otupljuje, njuškanje je korisno osjetilno iskustvo za pse jer im pruža mentalnu stimulaciju", rekla je za dr. Whitney Miller, glavna veterinarka u Petcu. Međutim, njuškanje je slično društvenim mrežama po tome što psi dobivaju novosti o svojoj okolini. To je način na koji prepoznaju druge pse, uče i donose odluke, rekla je dr. Danielle Bernal, globalna veterinarka u Wellness Pet Company.

Svaki put kad pas njuši, on uzima podatke o svojim susjedima životinjama i njihovoj okolini, rekla je. Njuškanje je nužan dio psećeg postojanja, dok društvene mreže nisu nužan dio našeg. Ali oba su načini na koje učimo o svijetu oko nas. Njuškanje je dobro za zdravlje vašeg psa. "Njuškanje ima toliko dobrobiti za naše pse. Ne samo da to može biti ključna metoda komunikacije koja im pomaže da shvate svijet, već je i izvrstan oblik mentalnog obogaćivanja za uključivanje tijela i uma, što je ključno za opću dobrobit psa," rekla je Bernal. Dok mnoge pse stimulira trčanje uokolo ili igranje s drugim psima, to nije uvijek slučaj za pse starije dobi, što njuškanje čini još važnijom aktivnošću. "Posebno za starije pse, kod kojih se tjelesna aktivnost može smanjiti, trenutak za zaustavljanje i njušenje daje toliku mentalnu stimulaciju", istaknula je Bernal, dodajući da njuškanje može pomoći starijim psima da ostanu zdravi i aktivni.

GALERIJA: Omiljeni kućni ljubimci: Ovo je 10 najpopularnijih vrsta pasa u Hrvatskoj!

Konkretno, njuškanje može pomoći vašem psu da ostane fizički aktivan "jer povećava brzinu disanja i može stimulirati hormonalne i metaboličke procese u tijelu", tvrdi Miller. Njuškanje može imati koristi čak i za mentalno zdravlje psa. Može ih učiniti optimističnijima i smanjiti razinu hormona stresa kortizola, što također može smanjiti tjeskobu, dodaje Bernal. Miller je naglasila važnost njuškanja za dobrobit psa, rekavši: "Psi se mogu osjećati pod stresom kada im nije dopušteno stati i njuškati dok su u šetnji jer njuškanje je način na koji oni procjenjuju svoju okolinu." Zapravo, to je dio njihovog DNK. Želja vašeg psa da njuši može se pratiti do njegovih predaka, koji su lutali Zemljom prije stotina tisuća godina, prema Bernal.

"U Sjevernoj Americi najčešći pseći predak bio je sivi vuk", rekla je. Sivi vukovi komunicirali su zavijanjem, govorom tijela i više, ali njihov je njuh bio njihov najvažniji alat. Danas je taj specijalizirani i osjetljivi njuh još uvijek dominantan kod naših pasa", objašnjava Bernal. Ljudi uvelike ovise o vidu, ali za pse se miris koristi za komunikaciju i procjenu okoline. Bernal je objasnila da psi imaju više od 100 milijuna senzornih receptorskih mjesta u nosu, dok ljudi imaju samo 6 milijuna. Osim toga, dio mozga našeg psa koji analizira miris je otprilike 40 puta veći od usporedivog dijela u našem ljudskom mozgu. "Procjenjuje se da je, ovisno o pasmini, njuh psa 10.000 do 100.000 puta bolji od ljudskog", kaže Bernal.

VEZANI ČLANCI:

Iako je njuškanje po vašem susjedstvu način na koji psi uče o svojim susjedima, njuškanje u vašem domu također je korisno za njihovo zdravlje. "Iako je dopuštanje vašem psu da izađe vani i njuška uokolo uvijek odlična opcija, postoje neke korisne igračke za njuškanje kod kuće i slagalice za kišne dane kada vašem psu može trebati dodatna stimulacija", rekla je Miller. Možete im dopustiti da njuškaju kroz prostirke za njuškanje i igračke s poslasticama ili čak sakriti poslastice po svom domu i izazvati svog psa da ih onjuši. Drugim riječima, kišni dan ne mora spriječiti vašeg psa da njuši. Što god radili, budno pripazite, pogotovo kada ste vani. "Također je važno napomenuti da bi vlasnici kućnih ljubimaca trebali ostati na oprezu dok njihovo štene njuši vani kako bi bili sigurni da ne udahnu ništa potencijalno opasno", kaže Miller. Stvari poput dima, peludi, prašine i nekih vrsta lišća mogu naškoditi vašem psu ako zapnu u njegovom nosnom prolazu. Kad uzmete u obzir sigurnost, važno je da svom psu dopustite da koristi svoje vještine njuškanja za istraživanje.

"Iako je primamljivo požurivati ​​pse dok idemo u naše rutinske šetnje, ne zaboravite ponekad pustiti svog psa da preuzme vodstvo, istražuje svijet koji ne možemo vidjeti i uživa u njemu", napominje Bernal. "To će vam uvelike pomoći vas dvoje ostanete zdravi i sretni, te promovirati zajednički život u blagostanju."

Urnebesne fotografije pasa koji pokušavaju uhvatiti komadiće sira 😂