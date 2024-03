Za 11. rođendan Zmajska je pivovara predstavila dva i za sladokusce izazovna piva

Zmajska pivovara za svoj je 11. rođendan predstavila dvije pivske bombe. Teško je pronaći neki drugi izraz za podstilove double IPA i russian imperial stout obzirom da kada vidite te dezignacije očekujete prije svega puno alkohola, a onda i aroma i okusa. Gargoyle Gala i Balaur dosta su spektakularni predstavnici svojih vrsta. Prvo je double IPA s 8,3 posto alkohola. I taj podatak vrlo je bitan jer upravo je na 8. ožujka, odnosno marta, Dana žena, osnovana Zmajska pivovara. Svake godne na rođendan je tako, izbacuje se pivo s toliko alkohola zbog tog datuma koji je, također, bitan i za domaće neovisno pivarstvo. Oba su piva dio linije Brewer's Concoction gdje uvijek izlaze piva koja su temeljni smisao crafta, pokazivanje pivarske kreativnosti i umješnosti. Dva ovogodišnja rođendanska stila spadaju među ona ekstremnija, vidjet ćete i zašto. Gargoyle Gala pivo je napravljeno sa šest vrsta hmelja i to su YCH702 Citra, HBC586 Cryo, Motueka, Citra, Ekuanot, El Dorado. Neki će reći kako smo sve te većinu tih hmeljeva negdje upoznali ali to je samo tračak istine, jer YCH702 Citra tekući je hmelj, odnosno hmeljni proizvod dobiven od hmelja Citra i ovo je prvi puta da se takav pripravak pojavio u Hrvatskoj i šire. Nismo sigurni koliko je uputno ovdje prenositi svoje dojmove o pivu, jer uz toliko hmelja sasvim je sigurno da će svatko imati neki svoj dojam o njemu, ovisno o raspoloženju ili dnevnom meniju. Ono u što jesmo sigurni da će malo biti onih razočaranih jer je pivo bez obzira na ovakve intenzitete zaista pitko a 65 međunarodnih jedinica gorčine brine se da bude u balansu, iako je i dalje prepušteno hmeljnim notaka da vode igru sve do negdje pred kraj kada preuzima gorčina. U tome svemu na mahove se pojavljuje alkohol tek kao podsjetnik da je ovdje i da budete oprezni te Gargoyle Gala pijete polako s užitkom. Istaknimo ipak citrusne note koje izbijaju od svuda, očito je tekući pripravak dosta potentan.

Balauru bi možda više pristajao prilagođeni naziv – romanian imperial stout, obzirom da se radi o mitskom rumunjskom čudovištu, višeglavom zmaju ili zmiji za koju se vjerovalo da je imala i krila. No, činjenica je i da je Balaur postojao kao vrsta, bio je to jedan od dinosaura iz razdoblja krede te je obitavao upravo na prostorima današnje Rumunjske, pa je vjerojatno da od tog bića polazi i legenda. Cijenimo i da se netko prisjetio da se ovakva piva nazivaju 'russian' što je zbog rata u Ukrajini u zadnje vrijeme i ispuštano, a doista s današnjom ruskom vlasti nema veze. Sam Andrej Čapka, osnivač Zmajske pivovare kao kućni pivar bio je i najpoznatiji upravo po RIS-ovima. Bez obzira što će biti prigovora kako ovakva piva dozvoljavaju i poneku pogrešku zbog svojeg bogatstva i punoće, postoje tu ipak i velike razlike. Ovdje je ona ponovo jubilejska. Sasvim sigurno se mnogi sjećaju kako je Zmajska na velikom tulumu za prošli rođendan predstavila svoj whisky koji je mahom pobrao pohvale. Ne pretjerujemo pri tome niti malo. I sada su bačve u kojima je whisky Tale of the Dragon's Tail odležavao korištene za odležavanje ovog stouta. I onda imate to što imate, vrlo jaki stout s preko 10 posto alkohola, 10,4 točno a gdje ćete dobiti vanilije, hrasta, malo nota whiskyja uz klasične tonove koji pripadaju stoutovima, tamno voće, čokoladu, prženi slad, nešto kave. Ljubitelji svega 'naj' u pivu s ovim pivima ispunit će gotovo sve svoje želje.

Iz Zmajske javljaju i kako su njihova popularna piva session IPA Therapy i Pils osvojila nagrade na Europskom kupu craft piva ove godine, Therapy je odnijela zlato a Pils srebro gdje mi držimo posebno vrijednom ovu drugu nagradu veseleći se što su već poodavno srušene predrasude o lagerskim pivima kao 'nižoj vrsti' koja doista ne spada u craft. Zaboravite na to, zadatak je neovisnog pivarstva praviti kvalitetna piva bilo koje grupe ili stila, a Pils to jest, kao što danas imamo cijeli niz dobrih craft lagerskih piva drugih pivovara. Po svemu ovome vidi se zašto je Zmajska pivovara i nakon 11 godina od početka hrvatske craft revolucije i dalje vodeća etiketa neovisnog pivarstva. Za to su, naravno, zaslužni i fanovi koje pivovara nagrađuje popustom od 20 posto u svojem internetskom dućanu u Taproomu pri pivovari u zagerbačkom Jankomiru. Najavili su i kako će ovogodišnje Zmajevo trajati dva dana, 28. i 29. lipnja. A mi znamo kako to neće biti i jedina velika novost ove godine, no strpimo se još malo.