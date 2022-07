Woman's Choice Awards 2022.: Hrvatice su ponovno odabrale svoje omiljene brendove!

Posebnost ove dodjele je što su pobjednike u svim kategorijama odabrale upravo žene - korisnice tih brendova. U velikom izboru sudjelovalo je rekordnih 10.205 žena u dobi od 20 do 55 godina, više nego ikad dosad, a sve su one birale svoje najdraže brendove u čak 46 kategorija. Od hrane i pića, preko kozmetike i odjeće, do bankarskih usluga, automobila i mobitela. Najveća vrijednost ove nagrade je što dolazi iz ruku krajnjih korisnica, bez posrednika, od samih žena koje svakodnevno odlučuju koji će proizvod kupiti ili čiju će uslugu koristiti

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL

Marjana Filipović-Grčić, glavna urednica svih miss7 izdanja čestitala je svim dobitnicima nagrada i naglasila koliko je bitno kada upravo žene korisnice same izaberu ono što je najbolje od najboljeg za njih:

- Želim u ime miss7 tima čestitati na ovom priznanju koje je posebno vrijedno jer je čak 10.250 čitateljica miss7, više nego ikad dosad, sudjelovalo u ovogodišnjem istraživanju i upravo ove brendove proglasilo omiljenima. Mi u miss7 znamo koliko je potrebno inovacija, ulaganja, stalnog osluškivanja tržišta, briljantnih ideja i posebno koliko truda i rada je potrebno da bi se osvojilo povjerenje potrošača i zato možete biti ponosni što su žene odabrale upravo vaš brend."

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL

Marcela Rukavina, direktorica prodaje medijskih rješenja 24sata, istaknula je važnost ovog izbora:

"Prije pet godina željeli smo doznati lifestyle navike žena u Hrvatskoj izravno od njih i odlučili proveli istraživanje o tome kako, gdje i na što troše. Onda smo otišli korak dalje i poželjeli znati na što najradije troše. A to su vaši brendovi. Oni su na vrhu shopping liste naših missica, upravo vaši brendovi su oni kojima žene u Hrvatskoj poklanjaju povjerenje iz godine u godinu. A to je veliko postignuće i zato smo danas ovdje da skupa proslavimo to priznanje koje dolazi izravno od naših čitateljica i vaših potrošačica. Čestitam svima!"

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL Saša Mirić, zamjenik direktorice prodaje medijskih rješenja 24sata, Marcela Rukavina, direktorica prodaje medijskih rješenja 24sata, Marjana Filipović-Grčić, glavna urednica svih miss7 izdanja i Matej Lončarić, direktor video sadržaja

Svake godine tisuće čitateljica kroz ovaj prestižni izbor imaju priliku progovoriti o svojim omiljenim navikama, stavovima i omiljenim brendovima. Otkrivaju svoje preference u gotovo svim životnim segmentima, a ovogodišnji rezultati otkrili su da je većina žena, njih 68,1%, počela više kupovati na akcijama i popustima uslijed ekonomske nesigurnosti. Negativna ekonomska kretanja nisu utjecala na potrošačke navike jednog manjeg dijela žena, njih 13,1%.

Foto: Emica Elveđi/PIXSELL Danijela Trbović vodila je dodjelu