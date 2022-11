Wok by Matija u Tkalčićevoj pripremio je originalan adventski meni

Počinje doba adventa, koje je proteklih godina praktično postalo sinonim za veliki gradski festival ića i pića, odnosno Zagrebački advent. Nagrađivani događaj ponešto se promijenio, ali vremena nisu pa je u ovo doba cijenjen dobar zalogaj i gutljaj, što, dakako, poštuje velika većina zagrebačkih ugostitelja. Wok by Matija mogao bi biti jedno od posjećenijih mjesta, odnosno prostor koji ovaj poznati zagrebački gastrobrend ima u Tkalčićevoj na broju 12. Ondje je Matija Nikolić priredio niz varijanti tradicionalnih jela upravo za adventsko vrijeme. Nikolić je u ugostiteljstvu već 10 godina, praktično od svojeg nastupa na Masterchefu, gdje je nastupio u finalu, i od početka je – ne samo zagrebačkoj publici – nudio jela koja su postavljala nove trendove koji bi se onda pretvorili u mainstream.

– Počeo sam s wokom, a već nakon kraćeg vremena pojavilo se nekoliko takvih restorana. Nemam ništa protiv, dapače, sigurno je to za mene priznanje. Wokove stalno razvijamo i unapređujemo, uhvatili su se u nas, koncept je također isti, domaći sastojci, iz naše proizvodnje, gdje god je to moguće – kaže Matija Nikolić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 24.11.2022., Zagreb - Restoran Wok by Matija. Adventski meni Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Rezanci od domaćih jaja

Primjerice, za jesen je pripremio wokove sa svježe ubranim gljivama, tartufima i paprikama u nekoliko boja u kombinaciji s intenzivnim umacima kojima je zadatak da malo podignu temperaturu u ove hladnije dane. Podsjetiti valja kako rezance za wokove radi sam od domaćih jaja, dok se u tamne wokove stavlja sipino crnilo. Svakako spomenimo kako je u Wok by Matija nadmetanje s hladnim danima počelo Tartufo Wokom u kojem se sljubljuju ljutina papra s punoćom tartufa i svježim povrćem. Ali, kada smo stigli u Tkalčićevu, dočekao nas je prizor iz najboljih dana ugostiteljstva u Zagrebu, velik tanjur za kotlovinu, pripremljen toster za sendviče, Matija s kuhinjskim nožem iznad pregršta namirnica. I dok dostavljači poznatih dostavnih službi iz kuhinje iznose njegove wokove, Matija je posvećen svojem adventskom meniju. Advent kod Matije znači čuček na kineski, indijski ili zagorski, rastepena krvavica, zimski wok, buncek dog, ali, naravno, i neizbježni sendvič od bunceka.

– I to smo na Adventu ponudili prvi, a prihvatili su svi. Doista volim Advent i zbog takvih stvari, no ove godine mislim da će biti još bolji jer nećemo biti u kućici, nego u ovom našem prostoru koji je otprije poznat i po našem brendu Brko&Brko – podsjetio je Matija na mesni brend koji su stvorili njegov otac Nikola i punac Antun.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 24.11.2022., Zagreb - Restoran Wok by Matija. Adventski meni Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Tako je prostor u Tkalčićevoj otprije zgodno uređen, s pregršt detalja među kojima su posebno zanimljive memorabilije iz dugogodišnjega Nikolićeva ugostiteljsko-gastronomskog staža, tijekom kojega su kod njega jele brojne poznate osobe. Uz duhovite detalje poput telefona iznad šanka s imenom svakog od protagonista priče o Woku by Matija, biciklu, ali i porukama zadovoljnih gostiju. Sada je prostor dodatno obogaćen i ukrašen blagdanskim notama, a postavljene su i površine na kojima se može kušati sve što Matija s Brko&Brko sprema za ovaj Advent. A ima se što i kušati! Sendviči su doista senzacionalni, prije svega jer se kod njih ne pretjeruje s okusima pa s te strane ne mogu biti prezasitni, a onda je tu tartaruga, pecivo slično somunu, ako baš hoćete, koje je doista fino i lagano, pa je učinak i ovdje isti. Nećemo skrivati, kušali smo sve sendviče koje kod Matije pripremaju, a mogli smo i još pokoji! Usto, i krvavicu i sarmu možete dobiti aranžirane kao kod kuće, što je također interesantno jer i jedno i drugo priprema se od domaćih sastojaka, zelje kisele doma, meso za krvavice i sarme također je domaće. Problem može biti jedino veća potražnja!

– Imam trik kod sarme, a to je mljevena crvena paprika koju nabavljamo iz Slavonije. Daje sarmi onu posebnu pikantnost, čime postaje drukčija od tog tradicionalnog jela koje s razlogom toliki mnogi obožavaju. Ovdje nudimo sendvič od rastepene sarme, odnosno, kako se to u posljednje vrijeme trendovski voli reći, dekonstruirane – kaže Matija Nikolić. U redu, kiselo zimi uvijek ide, pa je tako teško odlučiti se između sendviča od domaćeg bunceka ili sendviča od "dekonstruirane" sarme. Zaista jest, iako će ovaj autor uvijek navijati za buncek, sarmu svakako treba kušati, poigrati se možda tradicionalnom pa Matijinom "to go" verzijom.

Ponuda za SP i djecu

Kobasica je na adventima postala nezamjenjivom kao i u većini hrvatskih domova. U Tkalči kod Matije ponudit će vam domaću, Brko&Brko, kao što su kranjska, u izvedbi i sa sirom, češnjovka, veprova. No, kada je o sendvičima riječ, sasvim će sigurno zvijezda biti čuček na indijski.

Tartaruga je punjena piletinom koja je začinjena curryjem, sirom i povrćem. U društvu u kojem smo isprobavali Matijine adventske delicije ovaj je sendvič bio apsolutnim pobjednikom. S pravom, lagan je, vrlo ukusan i aromatičan, uvijek na tragu onih okusa koje smo u međuvremenu usvojili zahvaljujući dobrom radu indijskih i ostalih istočnjačkih restorana u Zagrebu. Iako je zapravo riječ o troboju između čučeka na indijski, kineski ili pak zagorski, koji se razlikuju po pikantnosti i vrsti začina ili umaka, gdje je, primjerice, u kineskom sečuanski umak. Piletina je brenda Međimursko pile, koja je bez antibiotika te koju inače Matija koristi u svojim wokovima. Sendviči neće biti sve što će se nuditi u Tkalčićevoj 12 svakog dana od pet popodne. Svakog dana ondje će se peći koljenica, dakle buncek, rolana vratina te mliječni odojak. No, i ovaj "dvorišni" advent nije potpun bez nekog završnog zalogaja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 24.11.2022., Zagreb - Restoran Wok by Matija. Adventski meni Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– Samo fritule! Imat ćemo njih prelivene čokoladom, vanilijom ili jagodom, ali i kuhano vino u našem aranžmanu gdje dodajemo anis, šumsko voće, limetu, prah aronije i onda to sve daje osobitu aromu za koju mislimo da će se jako svidjeti gostima – kaže Matija Nikolić. Vinska je karta u lokalu na i više nego pristojnom nivou, gdje će vam prije svega ponuditi vrlo solidne Bartolovićeve graševinu i bijeli pinot. Prava je vrijednost izbor od preko 20 domaćih rakija, a adut kuhani Rebel gin kojem se dodaje domaći sok od jabuke. Budući da ove godine imamo "zimsko" Svjetsko prvenstvo u nogometu, treba podsjetiti kako je upravo nedavno Matija predstavio i seriju Polidogova, začinjenih hot dogova namijenjenih konzumaciji uz utakmice. Za djecu je ovog adventa namijenjen jedan takav. Iako će se vjerojatno i klinci prije odlučiti za neki od onih "nogometnih", pogotovo špeksi u kojem je špekmez, pekmez od špeka koji Matija priprema sam, a osim što je posut sirom, na njemu je još i čips od čvaraka. Matija Nikolić pripremio je doista osobit adventski "fusion" u kojemu se spajaju tradicionalno s orijentalnim i domaćim, a sve funkcionira doista dobro. Ne i neočekivano, jer Wok by Matija odavno je poznata i provjerena etiketa.

