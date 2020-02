Vrijeme provedeno u inkubatoru može imati ozbiljne posljedice na psihičko zdravlje

Ljudi koji su kao bebe proveli neko vrijeme u inkubatoru imaju probleme sa spavanjem, emocijama i stresom, koji se mogu javiti i 20 godina nakon rođenja, prenosi Daily Mail.

Ova djevojčica pravi je fenomen - rođena je sa srcem izvan tijela:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

One bebe koje su imale kontakt 'koža na kožu' s majkom nemaju tih problema - dovoljno je sat vremena dnevno kako bi se izbjegli.



Novo istraživanje provedeno na 146 beba potvrdilo je važnost dodira majke i bebe - jedna polovica je bila dva tjedna odvojena u inkubatoru, a druga, također rođena ranije, svakodnevno je po sat vremena ležala bez odjeće na prsima majke.



Oni koji su proveli dva tjedna u inkubatoru, lošije su spavali i kontrolirali emocije oko 10te godine života. 20-godišnjaci su imali problema s javnim govorom i aritmetikom, te su puno teže podnijeli stres.



Stručnjaci tvrde da one bebe koje su odmah pri rođenju povezane s majkom imaju bolje socijalne vještine tijekom života. Profesorica Ruth Feldman iz interdiscipliniranog centra u Izraelu predstavila je istraživanje u Seattlu i rekla: "Život će biti teži onima koji su čuvani u inkubatoru. Nije stvar samo u dodiru, već u povezanosti s majčinim tijelom koje ima mnogo prednosti - njezin miris, toplina, otkucaji srca i pokreti pozitivno utječu na dijete." Oni ljudi koji su kao bebe imali tu mogućnost puno lakše kontroliraju emocije, teške situacije, glasne zvukove, svjetlost i imaju veću samokontrolu, a jedan primjer koji su stručnjaci naveli je otvaranje darova - na puno mirniji i jednostavniji način ih otvaraju, nikada neće rastrgati ukrasni papir kako bi što prije došli do poklona.



Mnogi stručnjaci tvrde da maženje s majkom od prvog dana smanjuje razinu stresa već tada, ali i kasnije u životu, te savjetuju da one bolnice koje još uvijek nisu, uvedu to u dnevnu rutinu i kod beba koje moraju biti u inkubatoru.