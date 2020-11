Vraća sjaj, potiče rast i stvara volumen... Evo zašto je dobro koristiti jabučni ocat za kosu

Svi dobro znaju osjećaj kada ne operu kosu nekoliko dana, pa se ona počne mastiti. Ponekad to može uzrokovati i svrbež, a mnogi taj problem rješavaju jednostavno - pranjem kose. No, jeste li znali da postoji jedan prirodniji i zdraviji način da vratite sjaj i život kosi? Treba vam samo malo jabučnog octa, prenosi Real Simple.



Sve što trebate napraviti je u 235 mililitara vode razrijediti jednu žlicu jabučnog octa. Takvu smjesu zatim nanesete na kosu tijekom tuširanja, ostavite da stoji tri do pet minuta, a onda sve dobro isperete.

Osim što ostavlja kosu sjajnom i mekom, jabučni ocat ima još neke pozitivne posljedice:

Osim što ostavlja kosu sjajnom i mekom, jabučni ocat ima još neke pozitivne posljedice:



Stvara sjaj i štiti boju

Prema stručnjacima, jabučni ocat zaglađuje kutikulu dlake, što ga čini idealnim za postizanje visoke razine sjaja. Enzimi iz fermentirane jabuke zatvaraju i zaglađuju kutikulu dlake, zaštitni sloj koji sadržava vitalne lipide, proteine ​​i vlagu. Na taj ćete način vratiti sjaj, ali i spriječiti gubitak pigmenta u boji ako je vaša kosa obojena.



Stvara volumen

Nekoliko dana nakon pranja, kosa gubi svoj prvobitni volumen i izgled. To je zato što višak ulja može otežati kosu na vašem tjemenu, uništavajući bilo kakav volumen. Uz uklanjanje prljavštine i nakupljenih proizvoda koji su se vremenom skupili na vašoj kosi, jabučni ocat uklanja višak ulja, pomažući u povećanju volumena.



Ublažava svrbež vlasišta i perut

Uz mnogo korisnih svojstva, jabučni ocat je i protuupalno sredstvo, što znači da može spriječiti rast bakterija na vlasištu. On je velika pomoć osobama koje imaju problema s peruti ili svrbežom vlasišta.



Potiče rast kose

Iako jabučni ocat nije lijek za liječenje gubitka kose, njegova kiselost povezana je kao potencijalno rješenje za stanjivanje kose održavanjem uravnotežene razine pH. Kosa ima idealnu razinu pH između četiri i pet, ali mnogi komercijalni šamponi mogu to poremetiti. Ako je to uzrok vašeg gubitka kose, dodavanje jabučnog octa u rutinu pranja kose može joj vratiti pH razinu, odčepiti pore i potaknuti ponovni rast.

