Više od 200.000 ljudi posjetilo je legendarnu regatu u Barcolani: Pogledajte jedinstvene prizore!

Iako smo poput većine Hrvata u Trstu do sada bili zaista mnogo puta, ovako pun grad i ovakvu atmosferu nismo vidjeli nikada. Ulicama središta grada slijevale su rijeke ljudi, u kafićima, restoranima i hotelima tražilo se mjesto više, a glavni trg Piazza Unità d'Italia bio je u svako doba dana prepun, baš kao da smo na newyorkškom Times Squareu, a ne u Trstu. Lijepo vrijeme u kombinaciji s ovim svjetski jedinstvenim događajem bio je veliki mamac za posjetitelje te je došlo više od 200.000 ljudi!

To i ne čudi ako se zna da je samo na ovome izdanju u utrci sudjelovala čak 2051 brodica s ukupno više od 20.000 mornara! Prošlogodišnja, jubilarna 50. Barcolana, ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda s brojkom od 2689 brodova u konkurenciji. A sve je zapravo počelo sada već davne 1969. godine, kao interno prijateljsko natjecanje 51 mornara. Od tada do danas dogurali su do najveće regate na svijetu, što je zaista impresivan uspjeh.

Ove je godine, kao i svih ostalih do sada, zvuk topa tradicionalno je označio početak utrke te su sve 2051 jahte poredane u dvije nautičke milje dugi start kod svjetionika i dvorca Miramare mogle krenuti. Poseban su ugođaj dodala i crkvena zvona koja su također zvonila u 10:30 sati kada je utrka započela. Pogled koji se prušao s terase hotela Savoia na sve te jahte bio je jednostavno impresivan te smo tek u tom trenutku, ugledavši sve brodove na startnoj linji, zapravo postali svjesni grandioznosti Barcolane.

More je ove godine bilo izuzetno mirno i uvjeti za plovidbu su zbog toga bilo prilično teški, no to su najbolje iskoristili pobjednici - impozantna jahta crnoga jedra “Way of Life” Slovenca Gašpara Vinčeca, koja je kroz cilj prošla za sat i 54 minute i 10 sekundi. Utrka je inače internacionalna, uglavnom prevladavaju Talijani i Slovenci, no ima i dosta Hrvata te Amerikanaca, Kineza, Korejaca, Ukrajinaca...

Najbolje plasiran hrvatski predstavnik bila je posada broda Furiosa 2, koja je zauzela 14. mjesto.

- Ponosni smo na Trst i Barcolanu. Naš je posao organizirati ovako veliki događaj koji ćemo približiti što većem broju ljudi kako bismo s njima podijelili svoju strast prema moru i naravno kako bismo promovirali Trst i regiju Friuli Venezia Giulia. Mornari, posada, gledatelji i cijeli grad Trst nam se pridružuje u ovoj velikoj proslavi mora, a naravno da se puno razgovara i o očuvanju okoliša, poštovanju prema moru i tradiciji - rekao je Mitja Gialuz, predsjednik nautičkog kluba Società Velica di Barcola e Grignano.

Ove godine je stoga zaštitni znak bila srdela, napravljena od čak 10 tisuća plastičnih boca koje su ovoga ljeta lokalci prilikom čišćenja mora pronašli. Nema toga tko se nije htio forografirati pokraj 6-metarske srdele koja je na ovaj način ipak poslužila nečemu dobrome, a nismo joj odoljeli niti mi.

Urednica Dive Vesna Blašković kraj simbola ovogodišnje Barcolane, srdele napravljene od 10 tisuća plastičnih boca koje su očistili lokalci

Barcolanu inače prate i razna druga događanja, grad živi punim plućima, sve trgovine rade non-stop, usprkos tradicionalnom talijanskom običaju da rade dvokratno, svi su izlozi uređeni u duhu nautičara i Barcolane. Brendovi poput Max Mare, Rolexa, Marca Jacobsa, Valentina, robnih kuća Coin, baš svi na svoj način obilježavaju Barcolanu. Slastičarnice su napravile i prigodne kolače, kafići koktele s imenom Barcolana i na svakom se koraku može vidjeti koliko je čitav grad ponosan na činjenicu da su domaćini najvećoj regati na svijetu. Naravno, tu je i pregršt popratnih događanja u sklopu same Barcolane, primjerice, poznati Barcolana Village čiji su štandovi razvučeni uz tršćansku rivu te su obavezni za obići. Moglo se čuti kako bi se od Talijana trebalo puno i naučiti vezano uz sam izgled štandova te prezentacije svih brendova i sponzora koji podržavaju Barcolanu.

A među njima su se skupila impozantna imena, poput Generalija, DeSpara, Illyja, Unicredita, a partner je i Hotel Kempinski Palace Portorož te MK Group. Upravo je MK Group i generalni sponzor regate Go to Barcolana, koja se održala u subotu. Više od 60 jedrilica iz čitave Europe i preko 500 sudionika bili su dio tradicionalne rally regate Go to Barcolana.

- Ponosni smo to što smo već drugu godinu zaredom partneri Barcolane, jedne od najprestižnijih svjetskih regata. Jedriličarska regata Go to Barcolana zaslužuje našu maksimalnu podršku jer doprinosi ne samo promociji slovenskog jedrenja i sporta, već i razvoju slovenskog turizma i Portoroža kao jedinstvene turističke destinacije - rekao je Kai Behrens, generalni direktor Hotela Kempinski Palace Portorož. Start regate “Go to Barcolana” bio je ispred hotela Kempinski Palace Portorož, a službeni promotor rally regate bio je Vasilij Žbogar, jedan od najuspješnijih svjetskih jedriličara i dobitnik nekoliko olimpijskih medalja. Utjecaj koji Barcolana ima na turizam cijele regije je ogroman te svakako postoji ogroman potencijal da cijela manifestacija koristi još bolje jačanju turizma naših prostora.