Veterinari: Ovih 6 stvari nikada nemojte davati psima, mogu biti po život opasne

Bez obzira na to koliko su zdrave za nas, prema mišljenju kanadskih veterinalra iz klinike Upper Canada Animal Hospital, ovih šest stvari nikada ne biste trebali davati svom psu jer za njega doslovno mogu biti poglubne. 1. Ibuprofen. Naime Ibuprofen je tvar koju psi i mačke ne metaboliziraju kao ljudi već se procesima pretvorbe i eliminacije iz tijela u njihovom organizmu događa upravo suprotno. On im u želucu izaziva iritacije različitog stupnja, od najlakših pa sve do nastanka ulceracija i krvarenja. Ovaj lijek je toksičan i za bubrege psa u kojima, ovisno o dozi, može izazvati poremećaje funkcije. Prvi znaci trovanja ibuprofenom su bljedilo vidljivih sluznica, povraćanje, proljev, dehidracija, gubitak apetita te bol u području trbuha.

2. Avokado. Avokado je voće s visokim udjelom masti, pa već i samo zbog toga može loše djelovati na želudac psa. Osim toga, kad je riječ o voću, treba promatrati tri stavke: koštice, lišće i 'meso', a kod avokada svi ti djelovi sadrže persin )iako ga u mesnatom dijelu ima samo zu tragovima), koji je prirodni fungicidni toksin i može kod životinja uzrokovati zdravstvene probleme. Inače, persin je posebno štetan za ptice i konje, no zna se i da psi na njega nemaju visoku toleranciju.

Avokado tako kod psa može dovesti do pankreatitisa, debljanja, gastrointestinalnih tegoba, proljeva i povraćanja. Također, krcat je kalorijama, što će dovesti do debljanja, a ako pas i dalje bude prekomjerno hranjen avokadom - i do pretilosti. Koštice avokada također predstavljaju opasnost od gušenja, a neki bi ih psi mogli pokušati žvakati i progutati.

3. Čokolada. Čokolada sadrži supstance poznate kao metilksantini na koje su psi puno osjetljiviji nego ljudi. Različite vrste čokolade sadrže različite doze metilksantina, a u pravilu, što je čokolada tamnija ili gorča, toga ima više i opasnija je za psa. Tako na primjer 0.2 litre čokoladnog mlijeka može razboljeti psa teškog 22 kg, a psa iste težine može otrovati 0.02 kg Milka čokolade.Kada pojedu čokoladu, kod pasa dolazi do reakcija čija jačina ovisi o njihovoj veličini i o tome je li pas već imao neke zdravstvene probleme (poput problema s bubrezima ili srcem).

Ljudi putem interneta pokazali kako izgleda rad od kuće s ljubimcima

4. Luk. Iako mnogi ljudi vole luk i mnoga ga poznata jela imaju u receptu, psi od njega mogu imati ozbiljne zdravstvene komplikacije koje mogu imati tragične posljedice. Naime luk sadrži kemikaliju N-propil disulfid koja uzrokuje razgradnju crvenih krvnih stanica kod pasa. Crvene krvne stanice su vitalne jer prenose kisik u sve dijelove tijela. Ako pas nema dovoljno crvenih krvnih stanica, postat će anemični i potencijalno će uginuti. .5. Žvakača guma. Žvakaća guma sadrži Xylitol, zaslađivač bez šećera koji može uzrokovati zatajenje jetre psa u samo 15 minuta nakon što ju proguta.

VEZANI ČLANCI:

6. Grožđe. Grožđe svih vrsta, kao i ribizle i grožđice, otrovno je za pse. Točna komponenta ovog voća koja je za njih štetna još uvijek nije poznata, ali zna se da njegova konzumacija kod pasa može dovesti do zatajenja bubrega. "Zabrinjava me to što je moj pas jeo češnjak, luk i grožđe, no sada ima 13 godina i još uvijek je potpuno zdrav", napisao je jedan korisnik u komentarima. "Avokado?! Nisam imao pojma”, dodao je drugi, a prenio The Sun.

Pogledajte predivnu reakciju malenog dječaka koji je na poklon dobio štene psića! ❤