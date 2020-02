"Varao sam curu bezbroj puta, mislim da sam ovisan o seksu s nepoznatim ženama"

Jedan muškarac ispričao je savjetnici Deidre kako ima problem s varanjem svoje cure. "Meni je 39 godina, djevojci 37. Prošli tjedan upoznao sam djevojku od 20 godina u klubu dok sam se zabavljao s prijateljima. Poseksali smo se, a ujutro sam ju brzo odveo iz svog stana i otišao se naći s djevojkom. Moja djevojka nema pojma o tome i voljela bi da počnemo živjeti zajedno."



Zajedno su deset godina, a ona je već bila u braku iz kojeg ima dvoje djece. S obzirom da je otac njezine djece često dolazio k njoj, odlučili su živjeti odvojeno. "Volim njezinu djecu i proveli smo puno vremena zajedno, ali puno vremena sam i proputovao zbog posla. Nekoliko puta sam imao aferu dok me nije bilo, a onda se dogodilo i nekoliko puta kod kuće dok sam u izlasku s prijateljima."

S nekim djevojkama ponovio je seks jer su ga ucjenjivale da će njegova djevojka sve saznati. "Te žene mi ništa ne znače, ali mislim da sam se navukao na seks sa nepoznatim djevojkama. Mojoj djevojci raste stanarina dok ja živim sam. Njezina djeca imaju 15 i 17 godina i više nisu toliko ovisna o njoj, pa je ona pokrenula pitanje kada ćemo početi živjeti zajedno."



Iako on zna da njezino pitanje ima smisla, ne želi otići taj jedan korak dalje jer više neće moći dovoditi djevojke k sebi. Prestao je putovati zbog posla, pa nema više ni tu priliku. "Što ako žene s kojima sam spavao dođu nepozvane, a djevojka mi je kod kuće? Razmišljao sam i o bivšoj - uskoro joj je 40 i rastavljena je. Bili smo zajedno kao tinejdžeri, a sada smo se ponovno spojili preko društvenih mreža. Želim se naći s njom..."



Na njegovu neodlučnost i problem s varanjem, Deidre odgovara:



"Mislim da ovo nije ovisnost o seksu s nepoznatim ženama već strah od vezanja i ozbiljnog odnosa. Djevojka vam pruža emocionalnu sigurnost, a varanje osjećaj slobode."



"Sve to može prestati. Promijenili ste posao zbog kojeg više ne putujete, a to je već jedan korak naprijed. Odnos s bivšom je više neka fantazija iz mladih dana i opet strah od vezanja."



"Vrtite se u krug i nemate pravu sliku o svojim osjećajima, pa zamolite djevojku da pričeka s useljenjem dok sebi ne posložite neke stvari. Odite na razovore kod stručnjaka koji će vam pomoći."