'Nestvarno sam zaljubljena u prijatelja s povlasticama, a on ne želi vezu'

Jedna djevojka odlučila se potražiti pomoć savjetnice Deidre. Pati jer njezin prijatelj s povlasticama ne želi nikakvu vezu, a ona je zaljubljena. Njoj su 22 godine, njemu 25. Upoznali su se jedne večeri u klubu, plesali, a na kraju završili skupa u njegovom autu. Od te večeri ona je nestvarno zaljubljena u njega. Toliko da tvrdi kako ne može živjeti bez njega, ali on, nažalost, želi samo prijateljstvo s povlasticama.

"Izgledam obično i nisam jedna od onih cura s dobrim tijelom. Niti jedan muškarac prije nije me primijetio. Sve do njega koji mi je odmah na početku naglasio kako nije tip za vezu. Bila sam žalosna kada sam to čula, ali cijelo vrijeme sam se nadala da će se to promijeniti. Otišla sam na dijetu i počela nositi seksepilniju odjeću."



Nalazili su se svakog tjedna kod njega doma zbog seksa, i iako je ona mislila kako im dobro ide, on je rekao da je upoznao drugu ženu i to potpuno drugačiju od nje. Odbacio ju je i viđao se s novom curom idućih pola godine. "Bila sam slomljena jer ga jako volim."



Prije mjesec dana poslao joj je poruku kako više nema ništa s drugom curom i kako bi volio da se ponovno počnu viđati. Toliko joj je nedostajao da nije mogla reći ne. "Nastavili smo prijateljski odnos s povlasticama, kao i prije. Moje prijateljice su jako ljute na mene i tvrde kako se nimalo ne poštujem, što je istina. Nikako ga ne vole jer smo se znali sresti u klubu, a on bi se pravio kao da me ne poznaje. Mislim da se srami mog izgleda i da sam mu dosadila jer se dugo nismo seksali. Ne znam što da radim."



Deidre odgovara: "Poslušaj prijateljice. One vide da te samo iskorištava i da ne zaslužuje pažnju ni vrijeme. Ovo nije ljubav, a nije čak ni prijateljstvo s povlasticama. S obzirom na to kako te tretira moram ti reći da čak nije ni prijatelj. Moraš ga zaboraviti i krenuti dalje. Kako god izgledala, topla si osoba koja može toliko toga pružiti."



"Pokušavam naći razlog zašto imaš tako nisko mišljenje o sebi i zašto si dopuštaš takvo bezobrazno, bezosjećajno ponašanje. Jesi li možda odrasla u domu gdje nisi bila voljena? Jesi li bila žrtva nasilja u školi? Ovako neka iskustva mogu biti traumatična i ostaviti posljedice na samopouzdanje. Ostavi ovog muškarca što prije."