Varao ju je s tri žene, a ona tvrdi: 'Oprost je bio najbolja odluka koju sam mogla donijeti'

Valencia Cy (39) iz Londona bila je uvjerena da je pronašla pravog kad joj je Jino Muzongo (39) poslao poruku na Facebooku i pitao može li je odvesti na spoj. Iako se bojala da će ponovno biti povrijeđena, otišla je na spoj i odmah se zaljubila. Stvari su se brzo odvijale, a to potvrđuje i činjenica da su se odmah upoznali i s djecom iz prošlih veza, piše Daily Mail.

Foto: Privatna arhiva

Počeli su zajedno živjeti, a Valencia je ubrzo pronašla poruke drugih žena u njegovu mobitelu i napala ga. Jino se branio tvrdeći da su poruke od njegove bivše djevojke koja ga ne ostavlja na miru, a ona mu je oprostila i povjerovala. Njegovo ponašanje ipak se nije popravilo – počeo je izlaziti, kasno dolaziti kući, ponekad čak i s tragovima ruža na majici. Valencia, koja ima šestero djece iz prošle veze, nije potezala to pitanje sve do 2015. godine kada je bila trudna šest mjeseci s njihovim prvim djetetom, a Jino je odlučio sve priznati jer kaže da se više nije mogao nositi s grižnjom savjesti. Varao ju je s čak tri žene!

"Zajedno smo prošli puno toga i nije mi bilo lako oprostiti, ali to je najbolja odluka koju sam mogla donijeti i sretniji smo nego ikad. Prvi put sam posumnjala da me Jino vara kada sam pronašla poruke druge žene u mobitelu, ali on je imao izgovore. Znala sam da laže, ali nisam imala dokaze. Odličan je partner i otac, pa sam odlučila oprostiti. Kada mi je sve priznao, vidjela sam tugu i nervozu u njegovim očima i znala sam da će se stvari promijeniti. Bila sam u pravu."

Foto: Privatna arhiva

Par se oženio dvije godine nakon burnog razdoblja, a zajedno imaju 11-ero djece. Jino kaže kako se duboko kaje zbog svega što je napravio, ali tvrdi da je to posljedica njegova slomljenog i prevarenog srca iz prošlih veza. Htio se osvetiti svim ženama koje su ga povrijedile, ali sada je svjestan da Valencia to nije zaslužila.

Upoznali su se još 2010. preko prijatelja, a u prosincu 2012. na Valencijin rođendan Jino joj je poslao poruku na Facebooku. Rekla je kako se osjeća usamljeno, a on ju je pozvao van da proslave njezin 32. rođendan. Vidjeli su se i idućeg dana na večeri i odmah osjetili obostranu kemiju. Jino je imao troje djece, a Valencia šestero iz prijašnjih veza pa su imali puno zajedničkih tema.

Foto: Privatna arhiva

Jino je bio vozač kamiona, pa je uvijek mogao izmisliti razlog zašto ga nema. Puno se dopisivao, vodio tihe razgovore i nosio mobitel uvijek uz sebe. Iako je Valencia sumnjala u njegovu odanost kaže kako je seksualni život i njihov odnos općenito bio izvrstan, pa je nekako uvijek mislila da samo umišlja.



Brak je postao sve čvršći, zajedno imaju djecu, a Valencia je sada postala i life coach kako bi savjetovala parove kako prebroditi prevaru na temelju svojeg iskustva.

