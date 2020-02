Ušteđevinu od 300.000 kuna uložio u operaciju za spas svoje kujice Lole

Iako ova dvanaestogodišnja kujica izgleda zdravo i dalje je zaigrana i vesela, Lola zapravo boluje od mitralne valvule, bolesti koja napada približno jednog u deset pasa, a u SAD-u od nje boluje čak 7,8 milijuna pasa, prenosi unilad.co.uk.

Kada mitralna valvula prestane raditi, protok krvi se ubrzava i ulazi u pluća, zbog čega bi se Lola mogla ugušiti i zatim bi joj prestalo raditi srce. Loli je veterinar dao najviše godinu dana života, ali njen vlasnik, Jason Garrett ne želi odustati od nje i radi sve u svojoj moći kako bi je spasio.

How much would you pay 💰 to save your best friend’s life? This man’s paying $45,000 for his dog Lola’s revolutionary new heart ❤️ surgery. The procedure could save millions of dogs. @abc7newsbayarea pic.twitter.com/bgpi9NuORP