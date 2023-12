Uši vam se povećavaju kako starite? Postoji razlog za to!

Starenje je bitka s gravitacijom, a gravitacija uvijek pobjeđuje. Kako piše Huffpost, dok mnogi dijelovi tijela sa svakom godinom postaju sve mlohaviji i opušteniji, postoji jedan koji s vremenom često postaje sve veći - naše uši. Hoćete li se osjećati bolje ako vam kažemo da zapravo ne rastu, već se samo, hm, "izdužuju"?

Dr. Nina Shapiro je pedijatrijska specijalistica za uho, nos i grlo na Westside Head and Neck u Los Angelesu i ona to objašnjava na sljedeći način: "Baš kao što su druga tkiva lica, poput obraza i vilice, sklona istezanju, tako je i sa strukturama uha. Ono što se zapravo mijenja je meko tkivo, u ovom slučaju hrskavica vanjskog uha ili ušne školjke, kao i lobula ili ušna resica”, kaže Shapiro.

“Starenjem se smanjuju naše razine kolagena koji daje elastičnost koži i hrskavici što dovodi do rastezanja tih tkiva. Funkcionalni dijelovi uha, uključujući bubnjić, ušne kosti i strukture unutarnjeg uha, nisu zahvaćeni", dodaje. Shapiro je ponudila nekoliko teorija o tome kako bi se to moglo dogoditi. “Oni s više opuštenih mišića lica i kože mogu imati veću sklonost produljenju ušne hrskavice i ušnih resica”, rekla je. “Veličina i obrisi ušiju obično se razlikuju u obiteljima pa iako možda ne postoji stvarni gen za velike uši, vjerojatno ćete ustanoviti da su oblik i veličina ušiju slični od jednog do drugog člana obitelji”, rekla je Shapiro. Još jedan krivac može biti vaša dugogodišnja ljubav prema nošenju naušnica.

“Pojedinci s mnogo izbušenih rupica na ušima, oni koje nose piercinge ili oni koji nose teže naušnice, mogu razviti duže i rastezljivije ušne resice kako stare”, primijetila je Shapiro. “Ako nosite naušnice, pripazite da više ne nosite one preteške i pokušajte ne spavati s njima.” U mnogim se kulturama velike uši smatraju pokazateljem dugovječnosti ili čak prosperiteta.

Neki su znanstvenici istraživali igraju li velike uši doista ulogu u tome koliko dugo ljudi žive, ali bez jasnih rezultata. Zasad se čini da su uši samo još jedan znak proživljenih godina, a ne pokazatelj koliko dugo ćete živjeti ili koliko novca imate. Shapiro je primijetila nepravilnost uha koja bi mogla biti povezana s cjelokupnim zdravljem. “Jedini čimbenik koji smo vidjeli kao pokazatelj zdravlja iz ušiju je nabor koji se može vidjeti u ušnoj resici”, rekla je. “Iako ni na koji način nije izravan uzrok, ovaj nabor može biti povezan s većim rizikom od srčanih bolesti.”

Steven Picciano, frizer i umjetnik, primijetio je malu razliku u načinu na koji muškarci i žene tretiraju ovaj problem. “U svom radu primijetio sam da muški klijenti rijetko izražavaju zabrinutost zbog veličine svojih ušiju. Ali klijentice mogu biti malo samosvjesnije, posebno zbog pritiska da nose kraću kosu kako stare. Ako su klijenti zabrinuti zbog veličine svojih ušiju, uvijek se pobrinem napraviti oblik koji se sužava kroz potiljak. Važno je da frizura zadrži određenu duljinu i puninu kroz gornji dio i sa strane, tako je dugi bob izvrsna opcija. Može se i ukloniti višak kose točno iznad uha, tako da kosa leži bliže obliku glave, stvarajući iluziju manje gustoće ili volumena u tom području", objasnio je.

Shapiro napominje da velike uši nisu nužno negativna osobina. Ono što je najvažnije je zaštititi uši kada je u pitanju izloženost buci koja može dovesti do trajnog gubitka sluha, rekla je. “Osim toga, budući da su uši često izložene suncu, bilo kakvu krastu ili izraslinu koja ne zacjeljuje ili bilo kakvu pigmentiranu leziju, treba riješiti vaš liječnik ili dermatolog kako bi se isključio rak kože. I molim vas, zapamtite da uši – bilo koje veličine – trebaju zaštitu od sunca.”

“Na kraju, postoje samo neke stvari u životu koje ne možemo promijeniti”, rekao je Picciano. “Iskreno, nadam se da ću živjeti dovoljno dugo da mogu reći: Vau, ove velike, stare uši stvarno odaju moje godine.”

