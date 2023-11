Jeste li čuli za skandinavsku metodu spavanja? Navodno spašava brakove i veze!

Ako dijelite krevet s partnerom, možda će vas zanimati isprobati skandinavsku metodu spavanja, koja uključuje korištenje dva odvojena popluna kako bi se svakoj osobi dalo više slobode dok spava. Metoda je dobila ime po ovom popularnom stilu spavanja u skandinavskim zemljama Švedskoj, Norveškoj i Danskoj. Parovi bi možda mogli više voljeti skandinavsku metodu spavanja jer omogućuje prednosti zajedničkog spavanja, a istodobno svakoj osobi dopušta autonomiju korištenja vlastite posteljine, piše Sleep Foundation.

Dijeljenje kreveta može biti daleko od idealnog ako znači svađanje oko deka ili trpljenje nečijeg bacakanja i okretanja. Za parove koji traže alternativu potpunom razvodu pri spavanju, isprobajte ovu metodu.

Naime, ova metoda postala je popularna i na društvenim mrežama, pa je tako žena imena Erica Stolman Dowdy otkrila da su ona i njezin suprug počeli spavati s dva odvojena pokrivača u istom krevetu. Ona vjeruje da im je ovaj stil spavanja, ne samo pomogao da bolje spavaju, već je i spriječio svađe oko krađe prekrivača. "Konačno sam prešla na skandinavsku metodu spavanja i moj brak nikad nije bio bolji", otkrila je Erica koja je skandinavsku metodu spavanja sa suprugom isprobala kad su bili u Danskoj.

"Suprug i ja volimo Kopenhagen, bili smo tu puno puta i tu smo svaki put spavali s dva popluna na krevetu. I tako dobro spavamo, nitko se ne svađa oko pokrivača i nikome nije prevruće ili prehladno. To je apsolutno nevjerojatno", ispričala je Erica. Nakon što se vratila kući s njihova posljednjeg putovanja, Erica je odlučila spavaćoj sobi dati "preuređenje nadahnuto Kopenhagenom". "Nema gornje ukrasne plahte. Ona je apsolutno beskorisna, pa ću je se riješiti. A najuzbudljiviji dio? Suprug i ja imat ćemo skandinavsku metodu spavanja, to je apsolutno najudobniji način spavanja. To apsolutno mijenja stvari nabolje, a moglo bi spasiti mnoge brakove", ispričala je.

Koje su točno prednosti ove metode? Skandinavska metoda spavanja ima mnoge prednosti za okruženje spavanja osobe, dopuštajući potpunu autonomiju nad posteljinom, čak i kada par spava zajedno. Ovo prilagođavanje posteljine može maksimizirati idealno okruženje za spavanje.

Spavači mogu regulirati svoju tjelesnu temperaturu: Individualna posteljina omogućuje ljudima da prilagode svoju tjelesnu temperaturu točno onako kako im je potrebno bez pregovaranja sa svojim partnerom za spavanje.Korištenje dva popluna omogućuje svakoj osobi slobodu nad temperaturom tijekom spavanja.

Partneri mogu personalizirati svoje iskustvo spavanja: Ako je jednoj osobi vruće, a drugoj hladno, svaka osoba može potražiti posteljinu koja joj odgovara umjesto kompromisa oko srednje opcije koja može biti neudobna za oboje. Oni kojima je vruće dok spavaju možda više vole tanje poplune s manje punjenja ili tanku deku, dok oni kojima je hladno možda preferiraju debeli, teški poplun.

Parovi mogu zadržati prednosti zajedničkog spavanja: Iako ljudi mogu objektivno lošije spavati kada spavaju s partnerom, većina ljudi navodi da imaju osjećaj da bolje spavaju s partnerom nego sami. Mnogi parovi dijeljenje kreveta vide kao ključni dio svoje veze.

