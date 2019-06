'Uhvatila sam supruga kako gleda gay porniće odjeven u žensku odjeću. Što da radim?'

'Nedavno sam ranije došla s posla i uhvatila supruga kako isprobava žensku odjeću i gleda gay porniće i sada ludim', započinje žena koja je postavila pitanje poznatoj kolumnistici Deidre na portalu The Sun. Suprug joj je priznao da je to radio i ranije, ali da je prestao jednom kada su se vjenčali. No sada ne može više odoljeti, a da to ne radi.

- Imamo 38 i 39 godina i zajedno smo već 10 godina. Srećom, nemamo djecu. On kupuje žensku odjeću online te gleda uglavnom gay porniće, ali također gleda i djecu. Jako sam zabrinuta zbog ovoga, no on mi tvrdi da nije gay. Smatram da je to odvratno, ali on ističe da je uzbuđeniji kada je odjeven u žensku odjeću. Mislim da nije fer da moram trpjeti njegove čudne navike - kazala je zabrinuta žena, a Deidre joj odgovara:

- Odijevanje u žensku odjeću i gledanje gay pornića nešto je što vi skupa sa svojim suprugom možete riješiti, no seksualni interes prema djeci ono je što me zabrinjava. Vaš suprug bi trebao biti prijavljen policiji zbog preuzimanja dječje pornografije. Inzistirajte da potraži pomoć kod organizacije 'Stop it now' koja rješava probleme seksualnog uznemiravanja djece.