Ubijte dosadu u izolaciji: Najpopularnije društvene igre za sve generacije

Društvene igre nikada nisu sasvim izašle iz mode, no suvremeni način života ipak ih je gurnuo u drugi plan. Međutim, upravo bi nam one bi nam u ovo krizno vrijeme mogle biti od pomoći.

Naime, društvene igre idealne su za više ljudi, služe za zabavu i razonodu, a ključni zadaci većine igara su postizanje nekog cilja te pobjeda nad ostalim sudionicima. Osim toga, zaokupljaju pažnju, mogu se igrati u timovima, mogu se igrati turniri…

Teško je reći kada je nastala prva društvena igra, ali jednom od prvih smatra se senet, koji potječe iz staroga Egipta iz razdoblja 3500.-3100. godine prije Krista. Riječ je o društvenoj igri na ploči s poljima i ukratko bi se moglo reći da je igra prijelaza. Suvremenih društvenim igara ima mali milijun, no neke su ipak popularnije od ostalih, a mi smo izdvojili nekoliko, za koje vjerujemo da će pomoći da sigurno ostanemo kod kuće, a pritom se i malo zabavimo.

Jedna od najpoznatijih društvenih igara je Monopoly (Monopol). Kreiran je 1935. godine, a nazvan je po ekonomskom terminu koji predstavlja cjelokupnu dominaciju nad tržištem od strane jednog čovjeka ili kompanije. Vrlo je popularan jer ovisi o interakciji suigrača te dinamici njihovog igranja. Osim što razvija natjecateljski duh i izdržljivost, Monopoly uči shvaćanju brojki vezanih uz povrat investicija te umjetnost pregovaranja. Sastoji se od toga da igrači kupuju nekretnine, poput hotela i zemljišta, a na tom ih putu ometaju razne zamke, poput odlaska u zatvor ili bankrota. Potrebna su minimalno dva igrača, a vrijeme igre je i do 180 minuta po partiji. Postoji u 103 zemlje na 37 jezika.

Rizik je strateška igra na ploči koja je idealna za osobe koje sanjaju o svjetskoj dominaciji, a mogla bi se smatrati i vojnom strateškom igrom. Cilj igre je prvi ispuniti zadatak na dobivenim karticama, a on za ostale igrače do kraja igre ostaje tajan. Poput Monopolyja, Rizik isto može trajati satima, a to je vrlo interaktivna društvena igra koja se događa brzo. Rizik je odličan za učenje strategije i pregovaranja te, kako samo ime kaže, uzimanje rizika i odlučivanja u teškim situacijama. Igra je odlična za razvijanje mozga i potiče na razmišljanje i analizu podataka.

Igra je napravljena za najmanje dva, a najviše šest igrača, od kojih svaki ima svoju boju: plavu, crnu, ljubičastu, žutu, zelenu ili crvenu. Igra je koncipirana tako da je na ploči karta svijeta u čijem je središtu Europa. Kontinenti (dvije Amerike, Australija, Azija, Afrika i Europa) podijeljeni su na manja područja koja imaju imena po nekim državama, pokrajinama ili geografskim područjima (npr. sjeverna Afrika). No, to je samo početak...

Pictionary je jedna od mlađih društvenih igrara, nastala je sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća, a hrvatska verzija stigla je prije dvadesetak godina. Posljednjih desetak godina postala izuzetno popularna, kako kod mlađih generacija tako i kod starijih. Cilj igre je u što kraćem roku pogoditi zadani pojam koji vaš suigrač crta, a pojmove možete odrediti samostalno ili kupiti ploču sa zadanim pojmovima. Ova igra odlična je za razvijanje kreativnosti i brzine, potiče na brzo razmišljanje i donošenje zaključaka s obzirom na male detalje. Također potiče timski duh kod igrača te važnost zajedničkog rada i truda. Odlična je za sve dobne generacije jer se pojmovi mogu razlikovati, od životinja pa do ekonomskih ili političkih pojmova. Igra se do pola sata, a potrebna su minimalno dva igrača. Zabavnije je u timovima!

Potapanje brodova je strateška igra za dva igrača. Izuzetno je bila popularna osamdesetih, ali zadnjih nekoliko godina ponovno je počela dobivati na popularnosti. Prvo je započela kao igra samo s olovkom i papirom, ali je čak 1979. godine postala i igrica za računala, a kasnije je dobila i svoje kupovno izdanje. Igra je odlična za razvijanje geometrijskih i matematičkih vještina. Također zahtijeva veliku pažnju o detaljima te domišljatost u postavljanju brodova. No, najviše se razvijaju deduktivne vještine zaključivanja jer zahtijeva od igrača da točno pogodi s obzirom na prijašnje informacije. Ako i nemate kupovnu verziju igre, dovoljni su vam papir i olovka, to znaju svi rođeni do početka 80-ih! Vrijeme je da ih nauče i novije generacije.

Jedna od najpoznatijih društvenih igara svakako je Čovječe, ne ljuti se. Ova je odlična igra dugi niz godina zaslužno na prvom mjestu na ljestvici najpopularnijih igara, a rijetko tko ne zna njezina pravila. Cilj je da igrač što prije sa startne pozicije sve svoje figurice dovede u kućice. Pritom može ‘jesti’ figurice koje mu se nađu na putu, zbog čega je Čovječe i dobilo to ime. Igra se bazira na brzini, ali nudi i opcije za kreativnošću i maštovitošću. No, najvažnija stvar koju ova igra uči je ravnopravnom i poštenom igrom te, kako samo ime kaže, da nema ljutnje i bijesa. Izmislio ju je Nijemac Josef Friedrich Schmidt 1907. godine i nazvao Mensch ärgere Dich. Igra je serijski proizvedena 1914. i prodala se u 70 milijuna primjeraka. Igra je minimalno dva igrača, maksimalno četiri. Obićno traje oko pola sata.

Bonus:

Jamb

Pet ili šest kockica, komad papira i olovka i zabava može početi! Svaki igrač ima tri bacanja na raspolaganju na temelju kojih mora što bolje strateški ispuniti zadane kolone i stupce. Jamb se igra tako što igrač ima pravo na najviše tri bacanja kockica u jednom krugu, odvajajući nakon svakog bacanja na stranu one kocke za koje pretpostavlja da će mu donijeti najbolji rezultat. Nakon ta tri bacanja po pet kocki, u svoju igraću tablicu koju posjeduje svaki igrač upisuje se najbolji rezultat odabrane kombinacije. Cilj igre je imati najveći zbroj svih polja u tablici. Postoji i igra u parovima, a cilj u svakoj vrsti igre je osvojiti što veći broj bodova. Super je što igru može igrati i jedna osoba, ali, naravno, zabavnije je u paru. Ako ima previše igrača, pomalo se gubi interes, pa više od 5 igrača nije baš najbolje.

