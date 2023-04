U zadnji čas je otpao ručak kod mame? Evo s čim ćete spasiti stvar i dobiti na brzinu jako fini ručak koji izgleda sjajno

Kod rolanja pomozite si prozirnom folijom, a kod pričvršćivanja i pečenja zarolane rolade papirom za pečenje. Kad ovako zarolate roladu, za pričvršćivanje mesa vam nisu potrebni niti konac niti čačkalice, samo dobro omotate papirom i krajeve zavežete u “bombončić”, objašnjava na svom blogu O slanom i slatkom, gastroblogerica Sandra Rončević.

Foto: Sandra Rončević

Rolada od piletine, šunke, špinata i jaja

Sastojci (za 6-8 osoba):

800 g odrezaka pilećeg filea

400 g mladog špinata

1 režanj češnjaka

malo muškatnog oraščića

150 g tanko rezane kuhane šunke

4 jaja

100 g ribanog sira grana padano

sol, papar

3-4 žlice maslinova ulja

1 žlica svježeg začinskog bilja (ružmarin, timijan, kadulja)

Priprema:

Zakuhajte vodu, ubacite mladi, oprani špinat i blanširajte ga 5-6 minuta. Ocijedite pa ga ubacite u dobro zagrijanu tavu u koju ste dodali 2 žlice maslinova ulja i sotirajte ga koju minutu, potom dodajte protisnuti češnjak, malo papra i soli te malo muškatnog oraščića i sve zajedno sotirajte još koju minutu. Ohladite pa umiješajte par žlica ribanog sira grana padano (ostalo ostavite za kasnije). U kipuću vodu ubacite jaja i kuhajte ih 10 minuta. Ohladite i ogulite.

Foto: Sandra Rončević

Odreske pilećih prsa dobro istucite batom za meso, malo ih posolite pa ih složite na komad prozirne folije jedne do drugih, i to tako da se djelomično preklapaju. Preko njih stavite tanko rezanu šunku, na šunku nanesite pripremljeni špinat, ali ne do kraja, ostavite barem 8 cm do ruba. Na špinat stavite preostali sir, pa jedno 7-8 cm od ruba na sir složite jaja (jedno do drugoga). Uz pomoć folije čvrsto zarolajte (krenite od dijela s jajima pa sve prema kraju na kojem nema špinata). Prebacite na papir za pečenje koji ste pokapali maslinovim uljem i sjeckanim začinskim biljem pa čvrsto omotajte u papir i špagom zatvorite krajeve (dobit ćete oblik velikog bombona). Stavite na pleh za pečenje prekriven papirom za pečenje i ubacite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 °C i pecite 30 minuta. Potom izvadite meso iz papira, okrenite grijač na grill, pojačajte temperaturu na 200 °C i dodatno zapecite 10-15 minuta, odnosno dok rolada ne dobije lijepu zlatnu boju. Pečeno ohladite barem 15 minuta pa narežite i poslužite uz sezonsku salatu i pire od krumpira ili celera.