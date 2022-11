"U zadnje vrijeme često sanjam seks s jednim prijateljem; trebam li mu to reći?"

Ja sam žena u ranim 30-ima i posljednjih nekoliko mjeseci redovito sanjam starog prijatelja, a obično se u tim snovima seksamo. Zbližili smo se prije otprilike godinu dana kada je on prekinuo sa svojom djevojkom i ja sam mu bila rame za plakanje, ali u međuvremenu je našao drugu curu i udaljio se pa se neko vrijeme nismo ni vidjeli, napisala je žena anonimno u pismu Mirror terapeutkinji Colleen.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

"Pretpostavljam da je naše prijateljstvo bilo koketno, ali nikada se nije ništa dogodilo i nije mi tada palo na pamet da možda postoji nešto dublje među nama".

"Još uvijek sam u kontaktu s njim i on me obavještava o svom životu, ali ne znam trebam li mu reći za svoje seksi snove o njemu. Očito je sretan sa svojom djevojkom i ne znam ni kako bih se osjećala da sam ikada imala priliku izlaziti li spavati s njim; u stvarnom životu može biti potpuno drugačije", napisala je.

- Prema Freudu, naši snovi predstavljaju naše nesvjesne želje, pa možda imate romantične i seksualne osjećaje prema svom prijatelju, ali ih potiskujete jer ne vjerujete da on osjeća isto - odgovorila joj je Colleen.

"Možda mu; kako biste prekinuli svoje snove i krenuli dalje; trebate to priznati, makar samo 'u šali'; ako se on nasmije, biti će vam jasno da ne misli o vama na taj način. Isto tako, pretpostavljam da ste; iako to niste napisali; trenutačno solo i da bi snovi nestali kad biste nekog upoznali", napisala je terapeutkinja.

"Ovaj prijatelj je možda samo predmet maštarije kakav svi ponekad imamo, a možda je stvarno više riječ o vašoj želji da pronađete romansu, nego o želji da budete s njim. Razmislite o svom životu i o tome što će vas usrećiti", poručila joj je.

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju.