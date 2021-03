'U odličnoj smo vezi, ali osjećam se frustrirano i ljuto kada ne mogu postići orgazam'

- Frustrirana sam i ljuta kada ne mogu postići orgazam sa svojom partnericom. Zajedno smo nekoliko mjeseci, ali jako sam sretna s njom. No, kada smo u krevetu, dolazim do točke orgazma, ali ga iznenada izgubim i osjećam se loše - napisala je jedna žena za The Sun.

Uvijek je imala poteškoća s postizanjem orgazma, ali je ga je doživjela nekoliko puta kada je bila s njom. Iako je ona puna razumijevanja prema njoj, osjeća se nepotpuno i pita se kako može promijeniti stvar.

- Dobar je seks mnogo više od postizanja orgazma. Uživanje u međusobnim tijelima jednako je važno. Uzrujavati se zbog ne postizanja orgazma može uzrokovati baš ono zbog čega ste zabrinuti. Ključ je razumijevanje vlastitog tijela, zato provedite neko vrijeme dovodeći se do orgazma. Nakon što to savladate, možete pokazati svojoj djevojci što vam najbolje odgovara - odgovorila joj je Deidre.

