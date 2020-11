U najmanjem gradu kušajte bisku i opustite se, zalutati ne možete

Pozdrav iz najmanjeg gradića na svijetu! Pisalo je tako na razglednici iz 1902. godine, koja je postala jedna od glavnih premisa prilikom revitalizacije Huma, koji i danas zovemo – najmanji grad na svijetu, kaže nam Aleksandar Merlak, humski župan. Tradicionalna je to titula, a zanimljivost je što se župan bira svake godine.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Laganom šetnjom, bez zastajkivanja, Hum se obiđe za pet minuta. Domaći će vam odmah kroz smijeh reći – kod nas ne možete zalutati. U obiteljskoj suvenirnici Colmo može se pak degustirati i biska. Zašto je to bitno? Jer Hum nosi i titulu grada biske, rakije od domaće komovice, bijele imele i četiriju vrsta trava koja se priprema prema receptu starom dvije tisuće godina. Kad se vozite cestom do samog ulaska u Hum, kod drvene kućice morate stati i platiti parkiranje, no tijekom zimskih mjeseci naplate nema. Na glavnim gradskim vratima izrađenima od bakra nalaze se i dva glagoljaška zapisa koja označavaju dobrodošlicu u Hum, a kad kroz njih zakoračite, tamo će vas pak dočekati poredani dječji bicikli, role, lopte...

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Naime, u Humu živi 28 stanovnika, većinom mladih obitelji, a od toga je šestero djece. Zapravo, još jedno je na putu, tako da će ih uskoro biti sedmero. Hum je uz obližnji Roč poznat i kao središte glagoljaštva, pa je jedna od atrakcija i Aleja glagoljaša koja počinje podno Roča. Obilazi se 11 spomenika, a ukupna je duljina aleje sedam kilometara s posljednjim spomenikom – vratima u Humu. Grad je idealna početna lokacija za rekreaciju, a odlučite li prenoćiti, smještaja ima. Tada posebnu pažnju obratite ujutro, jer se u dolini ispod samog grada mogu vidjeti srne kako bezbrižno šeću.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

– Imamo ove godine jako puno posjetitelja, posebice preko vikenda – kaže nam Dores, koja uz suvenirnicu ima i tri apartmana te dvije sobe za iznajmljivanje. Uz njene, postoji još nekoliko smještaja na izbor. Dvojbe nema ni oko hrane jer u Humu postoji samo jedno mjesto za pojesti, a to je “Humska konoba”, čiji je vlasnik upravo župan Merlak. Tijekom zime otvorena je samo vikendima, a u ponudi su lokalni specijaliteti, maneštra s kukuruzom, fuži s goveđim gulašem ili tartufima, ombolo (čisti svinjski kotlet bez kosti mariniran u vinu, češnjaku i lovoru), kobasice i kiselo zelje, a za desert su nezaobilazne kroštule. S obzirom na povećan broj posjetitelja tijekom vikenda, potrebno je rezervirati.