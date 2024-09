Tvrdi da joj je varanje muža spasilo brak: 'Njemu se to sviđa'

Bračni par je otkrio kako im je iskustvo nevjere neočekivano ojačalo vezu i unijelo novi žar u njihov seksualni život. Nakon što je suprug saznao za ženinu aferu, došao je do iznenađujućeg otkrića – uzbuđivala ga je pomisao na nju s drugim muškarcima. U iskrenoj objavi na Redditu, on je objasnio kako je nevjera dovela do intenzivnijeg seksualnog odnosa između njih, prenosi The Sun.

Prema njegovim riječima, sve je počelo kada je njegova žena otišla na poslovni sastanak. Po povratku kući, proveli su strastvenu noć, no ubrzo je žena počela biti emocionalno distancirana. Kasnije mu je priznala da je imala aferu s kolegom s posla. ‘Postojao je tip na poslu kojeg je smatrala privlačnim’ napisao je muž, ‘Na jednom druženju nakon posla popili su malo previše i stvari su se izmakle kontroli. Završili su u hotelskoj sobi’.

Njegova supruga tvrdila je da je alkohol odigrao veliku ulogu, no priznala je da se već neko vrijeme osjećala nezadovoljno njihovim seksualnim životom. Istaknula je kako je osjetila ‘nešto posebno’ kad ju je kolega poljubio. Taj događaj ju je toliko uzbudio da je, po povratku kući, uslijedila njihova najluđa noć do tada.

Muž je priznao da je bio povrijeđen, ali ga je, na iznenađenje, istovremeno i uzbudila pomisao na suprugu s drugim muškarcem. ‘Osjećao sam se slomljeno i uzbuđeno u isto vrijeme. Nemam objašnjenje zašto, ali to me strašno napalilo’, priznaje.

Unatoč tim zbunjujućim osjećajima, suprug je istaknuo da je izdaja koju je osjetio stvarna i da trebaju još puno razgovarati i raditi na svom odnosu. Njegova supruga je počela tražiti novi posao i predložila im odlazak na bračnu terapiju kako bi razjasnili svoje osjećaje.

Korisnici Reddita su podijelili svoja mišljenja o njihovoj situaciji. Jedan korisnik je napisao: ‘Ako želite istraživati fetiš, morate imati potpunu iskrenost u vezi’. Drugi je dodao: ‘Varanje i otvorena veza su dvije različite stvari, sve ovisi o dogovoru između partnera’. Treći je komentirao: ‘Čini se da je osjećaj uzbuđenja došao jer je sve već bilo gotovo, poput ispunjene fantazije’.

