Tvrdi da joj je afera koja traje 10 godina spasila brak: 'Jedna osoba ne može zadovoljiti sve moje potrebe'

Većina ljudi vjeruje da su kvalitetno vrijeme i komunikacija ključ sretnog braka. No, jedna žena vjeruje da su afere s drugim muškarcima način da se održi magija. 47-godišnja Gilly vjenčala se sa suprugom prije 21 godinu. Ali, kad je njihova romansa splasnula nakon 10 godina braka, započela je aferu s drugim kako bi ispunila svoje seksualne želje i sada kaže da je njezina nevjera spasila njihov brak, prenosi Mirror.

Gilly je isprva pribjegla prevari nakon što se posvađala s mužem oko toga koliko su često bili intimni. 'Moj me suprug nije seksualno ispunjavao i to je izazvalo svađe jer sam se osjećala kao da ga tjeram na seks. Nitko se ne želi osjećati kao da je seks posao jer to je potpuno suprotno od onoga što bi trebao biti – zabava! Budući da sam ja pomalo pustolovna, odlučila sam započeti aferu. U početku je to bio samo hir, a sada je to postala moja dugotrajna zanimacija', rekla je.

Gilly je imala afere s nekoliko različitih muškaraca dok, prije sedam godina, nije upoznala svog sadašnjeg 45-godišnjeg ljubavnika. I on je oženjen pa, kako tvrde, poštuju međusobne granice. 'Strast je još uvijek tu nakon svih ovih godina. Nalazimo se radi seksa kad možemo i uvijek je uzbudljivo. Ponekad imamo seks na javnim mjestima, a ponekad u našim kućama ili hotelima, ali uvijek je strastveno. Također, kao i svaki drugi par, odlazimo na spojeve. To je sasvim normalna veza, ali bez dosadnih sitnica', otkrila je.

Gilly tvrdi da je nerealno vjerovati da samo jedna osoba može zadovoljiti nečije potrebe u vezi. Nastavila je: 'Za mene to osigurava zadovoljenje mojih potreba iz svih kutova. Mislim da je nerealno očekivati ​​da jedna osoba može zadovoljiti svaku vašu potrebu – seks, razgovor, stabilnost, sigurnost. Mislim da nije moguće da jedna osoba učini sve to'. Tvrdi i da ako dopustite sebi da volite više ljudi možete ih cijeniti još više jer se fokusirate na ono što vam dodaju, a ne na ono što im nedostaje: 'Moj ljubavnik ispunjava moju stranu avanture, a ja sam stvarno seksualna osoba - potrebna mi je ta strast, ta nestašnost da bih se osjećala živom. Dok mi moj muž daje stabilnost i sigurnost - njemu bih povjerila svoj život'.

Gilly je i dalje seksualno aktivna sa svojim mužem, ali osjeća da je sada manji pritisak na njega kada je u pitanju seks. Također, svog ljubavnika ponekad viđa nekoliko puta tjedno, a ponekad jednom mjesečno – ovisno o rasporedu, a svom mužu onda govori da radi do kasno ili da je na poslovnom putu. Iako vodi dvostruki život, Gilly svom mužu nije ništa rekla o svojim aferama, a ni ne planiram: 'To je možda kontroverzno, ali ne vidim zašto bi mu trebala reći. Naš je brak prilično savršen s obzirom na to koliko smo dugo zajedno. Stvarno uživam provoditi kvalitetno vrijeme sa svojim mužem. Kada živite s nekim 24 sata dnevno, možete zaglaviti u kolotečini, gledati televiziju cijelu noć, jedva razgovarati. Ne osjećam da smo takvi, a on sigurno nije imao nikakvih pritužbi'.

Ali, kaže da je ponekad teško podijeliti svoje vrijeme na dva partnera: 'Morate biti organizirani i imati dobro pamćenje jer ćete inače pogriješiti i reći nešto što ne biste smjeli'. Gilly, koja je svog dugogodišnjeg ljubavnika upoznala na web stranici za spojeve, ipak je nekolicini svojih prijateljica priznala da ima tajnog dečka, a one su zatim odlučili slijediti njen primjer Dodala je: 'Čini se pomalo tabu - žene preuzimaju kontrolu nad svojim seksualnim životom - ali bih iskreno preporučila ženama da to čine više. Učinite nešto za sebe, dame'.

