Seksualna terapeutkinja otkrila: Ovo je najčešća pogreška koju ljudi čine tijekom seksa

Chantelle Otten, ravnateljica australskog Instituta za seksologiju i seksualnu medicinu, otkrila je koja je najčešća pogreška koju ljudi rade u svom seksualnom životu. Govoreći o podcastu I've Got News For You na news.com.au, objasnila je kako je uobičajena pogreška koju ljudi čine u seksualnim životima slična "odlasku u isti restoran svake večeri na spoj", piše Daily Star.

“Ljudi pretpostavljaju što njihov partner želi ili treba i budući da je prošli put djelovalo, pretpostavljaju da će im se i put svidjeti. Onda to svaki put pretpostave i na kraju jednostavno imate isti seks ponovno i ponovno. Usporedila sam to s odlaskom svake večeri u isti restoran jer je to dobro, ali znate što ćete dobiti i ne uzbuđuje vas toliko. Malo promijenite stvari, dane, vremena, lokacije i aktivnosti", objasnila je.

Kaže i da se rutinom može izgubiti znatiželja i da je to vrlo štetno. Savjetuje da učinite nešto drugačije i, primjerice, kupite svom partneru seksualnu igračku i predložiti mu da to učinite u automobilu ili mu predložite neko vrijeme, te da ga ne morate uvijek pitati kada je slobodan. Dala je i svoj “najluđi” savjet kako si osoba može 'začiniti' seksualni život, ako druge ideje nisu toliko izvedive.

"Imuna sam na ono što je divlje, a što nije", rekla je. “Ali kupovina škrinje s igračkama u kojoj su različite seksualne igračke je zanimljivo i uzbudljivo, a svakako isprobavate svoje različite alter-egoe u spavaćoj sobi što je još jedan plus. Tamo unutra možeš biti tko god želiš. Ako možete stvoriti prostor bez osuđivanja, to bi mogla biti jedna od najluđih stvari koje možete učiniti", savjetovala je.

Na kraju je dodala da je važno održavati seksualni život 'živim' i uzbudljivim, kako vam ne bi ponestalo interesa za njega. Osim toga, kako kaže, tijekom seksa je važno biti opušten, ali isto tako važno je da vi i vaš partner imate istu želju za time. Ako je jednom partneru dosadno ili mu se taj dan jednostavno ne da, onda je bolje preskočiti seks nego da to bude zamorno, iscrpljujuće i nezadovoljavajuće. Tako se mogu stvoriti i neugodni osjećaji prema seksu.

