Trudnica šokirala mnoge: 'Susjeda me tražila da se stišam - dok povraćam'

Iako mnogi kažu da je trudnoća predivna stvar, nerijetko dolazi uz mnoge negativne posljedice i simptome, poput mučnine, vrtoglavice i povišene temperature. Većina ljudi ima suosjećanja s problemima trudnica i pokušavaju im što više pomoći, ali neugodno iskustvo koje je podijelila jedna trudnica na Redditu šokiralo je mnoge.

Naime, njezina susjeda se žalila da je preglasna dok povraća u svom stanu te da je ona može čuti kroz zidove. Dodala je kako se sada boji povraćati zbog ove susjede, ali da si ne može pomoći jer joj se to događa nekoliko puta dnevno.

Žena je objasnila da živi u stambenoj zgradi s tankim zidovima, a susjeda joj je pokucala na vrata i prigovorila da može čuti njezino ‘glasno povraćanje’.

- Moja susjeda ima refleks povraćanja kada čuje kako ljudi povraćaju. Rekla je da je gotovo povratila nakon što me čula. Pitala me bih li pustila vodu, glazbu i uključila ventilator u kupaonici prije nego što povratim - objasnila je u objavi koju prenosi The Sun.

Žena, koja je u prvom tromjesečju, nije htjela reći susjedi o svojoj trudnoći, jer još nije ni objavila vijest svojoj obitelji i prijateljima. No, osjećala je da nema izbora jer je osjećala da susjeda sugerira da se namjerno natjerala na povraćanje.

- Rekla sam joj da mi je žao što je gnjavim, da imam jutarnje mučnine i da ću pokušati uključiti ventilator prije nego mi bude mučno. Dodala sam i da mučnina može brzo nastupiti, tako da nema obećanja. Čini se da nije bila zadovoljna ovim, ali rekla je dobro i otišla - nastavila je.

Objasnila je kako je pokušala upaliti ventilatori i biti što tiša kada povraća, ali da joj je situacija stresna. Međutim, ni to nije bilo dovoljno jer se susjeda ponovno vratila prigovarati za buku te da će pričati s upravom ako se to nastavi.

Korisnici Reddita ostali su šokirani njezinim ponašanjem i neosjetljivošću. “Njezin je zahtjev nerazuman. To je sve dio življenja u stanu. Čestitam na trudnoći i brinite samo za sebe i bebu”, napisala je, dok se druga složila: "Što ona misli da upravitelj može učiniti? Već imate jutarnje mučnine, ne treba vam susjeda koja to kritizira.”

