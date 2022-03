'Trpio sam ženino varanje, a sad me ostavila da brinem o djeci dok ona živi s ljubavnikom!'

– Kada me supruga prvi put prevarila, nisam ni sumnjao u to da joj dam drugu šansu. Ona je majka naše djece i nisam mogao samo tako otići. No, drugi put mi je trebalo vremena da razmislim, ali njoj nije. Čim sam je izazvao, otišla je svom ljubavniku i čeka njegovo dijete – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Njihov brak je gotov, a njemu je slomljeno srce. Njihov odnos nikada nije bio savršen, puno su se svađali i njihov seksualni život praktički nije postojao, ali on je mislio da su prilično zadovoljni sa svojim životima.

– Puno smo se smijali i uživali u međusobnom društvu, ali moja žena se očito ne bi složila s tim. Sada mi je rekla da želi razvod i da se planira useliti sa svojim ljubavnikom. Kako da prihvatim da je naša veza zauvijek gotova? Kako da prihvatim da će moja djeca, od pet i devet godina, imati polubrata ili sestru, a drugog muškarca zvati tatom? – pitao je stručnjakinju.

– U očima vaše žene, ova veza je već neko vrijeme gotova. No, umjesto da vam to i kaže, ona vas je prevarila. Naravno, teško je vidjeti da njezina nova veza tako brzo napreduje, pogotovo jer nije bilo pravog kraja vašoj vezi. Pokušajte se distancirati od nje. Maknite je s društvenih mreža i kontaktirajte je samo kada se trebate dogovoriti za svoju djecu. I dalje im možete biti dobar tata i imat će koristi od toga da ostanete uključen u njihove živote – odgovorila mu je Deidre.

