Troje nepoznatih ljudi pojavilo se na sprovodu njenog oca pa joj cijeli život 'preokrenuli naopačke'

Žena je ostala šokirana kad je na očevom sprovodu otkrila da je njezin otac 15 godina živio dvostruki život s drugom partnericom. Utučena kći ispričala je kako su se na sprovodu pojavile tri nepoznate osobe. Njezin je otac, koji je preminuo u 62. godini, cijeli život djelovao kao potpuno posvećen suprug i otac. Bio je u vezi s njezinom majkom još od tinejdžerskih dana, a nedavno su proslavili 40. godišnjicu braka.

No, sve se srušilo kada joj je nepoznata žena prišla u pratnji dvojice tinejdžera i rekla da moraju razgovarati. “Ja sam Denise. Bila sam s tvojim tatom 15 godina”, izjavila je. Kći je u početku pomislila da se radi o nesporazumu ili prevari, ali sumnje su nestale kada joj je žena pokazala fotografije – otac na rođendanima, Božićima, praznicima, uvijek s njom i djecom.

“Rekla je da joj je tata rekao kako je moja mama umrla prije mnogo godina. Imao je dvostruki život gotovo dva desetljeća, dijeleći vrijeme između nas i ‘poslovnih putovanja’ koja su zapravo bila vikendi s njima. Mamin se cijeli svijet srušio kad sam joj rekla. Nedavno su proslavili 40 godina braka.”

Nakon iznenadnog otkrića, obje obitelji ostale su slomljene – ne samo gubitkom voljene osobe, nego i spoznajom da su godinama živjele u neznanju, vjerujući u potpuno različite verzije istog čovjeka. “Dvije obitelji sada tuguju za istim čovjekom, shvaćajući da nije bio ono za što smo mislili. Pitam se koliko je rođendana i blagdana trčao između nas, pravdajući se prometom”, dodala je.

Komentatori na Redditu i društvenim mrežama ostali su zapanjeni: “Dvostruki život, dvostruka tuga. Žalite za čovjekom koji vas je odgojio i za iluzijom koju je stvorio. Najgora je bol kad čak i uspomene postanu laž.” Drugi su savjetovali potporu i terapiju za obje strane: “Ovo je nevjerojatno teško – smrt, izdaja i šok istovremeno. Nadam se da obitelji neće okrenuti leđa jedna drugoj.” Treći je komentirao: “Ne mogu ni zamisliti saznati to na sprovodu. Samo logistika vođenja dviju obitelji 15 godina je luda.”