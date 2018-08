Trese ih trema, financijski okvir jedva su sastavili, ali idu u Pariz da bi bili najbolji na svijetu

Frizer je dobar onoliko koliko je dobar njegov zadnji rad, odnosno zadnja frizura. Samo stalan rad, učenje i edukacija mogu vas učiniti dobrim i uspješnim – kažu Brođani Dejan Vukajlić i Matija Leninger, koji će od 8. do 10. rujna nastupiti na Svjetskom prvenstvu frizera u Parizu. Organizatori iz OMC (Organisation Mondiale Coiffure) Hairworlda u francusku su metropolu pozvali samo kvalitetne profesionalce i vrhunske majstore frizerskog zanata, pa već sama činjenica da će se naći u tako uglednom društvu za slavonski dvojac predstavlja veliku čast.

Neki od sudionika treniraju cijelu godinu samo za ovo natjecanje pa Dejan i Matija s “grčem u želucu” kreću put Pariza. Jako se raduju tom velikom događaju gdje će vidjeti prave majstore na djelu, ali i otkriti svoje mjesto u tom elitnom društvu. Više od tisuću sudionika iz cijelog svijeta odmjerit će snage u dvadesetak kategorija, a Dejan (38) odabrao je izazovni “tattoo dizajn” u kosi. Stil je osobito popularan među mladima, no ponekad se na njega odluče i stariji.

– Odlučio sam se za tattoo zato što mi je zanimljiv i zato što se nikada prije nisam s tim susretao na natjecanjima, iako sam zapravo baš s takvim stvarima krenuo kao dječak. U tattoo dizajnu ima svega, od običnih linija do crteža poput jedrilica, srca i drugog. Radio sam takve frizure dugi niz godina i znam da sam uspješan pa sam pomislio zašto ne – kaže Dejan, koji iza sebe ima bogato iskustvo i dvadesetak je godina u frizerskom poslu. Matija je lani nastupio na državnom natjecanju i osvojio drugo mjesto. Dejan je, pak, kroz dugogodišnji staž prošao desetak većih i manjih natjecanja u Hrvatskoj na kojima je dobio više značajnih priznanja. To je i razlog što su ih prepoznali ljudi od struke. Kod nas, naime, ove godine nije održano državno natjecanje pa su priliku za prijavu dobili frizeri koji su na prijašnjim natjecanjima nešto osvajali. Brodsko Udruženje obrtnika uplatilo im je kotizaciju za sudjelovanje, a dio troškova sufinancira i Brodsko-posavska županija, navode frizeri. Dejan na svojim modelima intenzivno vježba iscrtavanje na kosi i nada se najboljemu.

– Obojica smo veoma uzbuđeni i jedva čekamo da natjecanje počne. Ja sam dosad već nastupao na puno natjecanja, ali nikada na tako visokoj razini. Ne želim ništa očekivati jer jednom sam već očekivao i razočarao se. Idem iz zezancije, radim svoj posao i pokušat ću ga napraviti na najbolji mogući način, a rezultat kakav bude – ističe Dejan.

Iako još nije napunio ni 27, Matija iza sebe već ima pet godina frizerskog staža. Za razliku od Dejana, on je odabrao klasično muško šišanje s niskim prijelazom. Pravila su vrlo stroga tako da brijanje mašinicom na nulu nije dopušteno, kao ni izbrijavanje sa strane ni brijanje britvom. Ova retro frizura već je nekoliko godina u modi, a kroz povijest se u nekoliko navrata ponavljala kao najzanimljivija. Jedan od modela na kojima se priprema upravo je njegov mentor i suputnik Dejan, koji godinama njeguje takav stil i iz prve mu ruke savjetuje što treba popraviti.

Matija se kao frizer specijalizirao za muškarce, ali takav način šišanja rijetko primjenjuje u praksi. Međutim, iz dana u dan napreduje i ne sumnjamo da će do 8. rujna biti potpuno spreman.

– Vremenski rok za potpunu izvedbu je 25 minuta, a ja sam trenutačno na 35. Osim toga, ovo je prvi put da su uveli tu najzahtjevniju kategoriju muškog šišanja “barber cut” i svi se žele okititi titulom najboljeg barbera na svijetu. Čim pomislim na to, trese me trema. Ipak, ne bojim se i putujem u Pariz da dokažem da sam najbolji. Da, upravo tako. Želim postati svjetski prvak – samouvjeren je Matija. Mladi majstor poznat je kao frizer koji je prvi u Slavonskom Brodu otvorio “barber shop”. Želio je oživiti duh starih brijačnica kakve su živjele sredinom prošlog stoljeća. Uredno ošišane kose i posebno “ufrkanih” brkova, Matija je i sam ogledni primjerak barberinga. Kako sam kaže, svi nose bradu i brkove, ali gotovo nitko same brkove. On je, međutim, oduvijek želio imati nešto što nema nitko drugi pa je pustio tzv. dalijevske brkove, po uzoru na poznatog slikara Salvadora Dalija.

– Kada me vide s ovakvim brkovima, prva je reakcija smijeh. Međutim, muškarci sve više počinju brinuti o svojim bradama i brijati se kod brijača. Umjesto uređivanja s pomoću aparata, koriste britvu i uživaju u tim trenucima. Kao žene – smije se Matija. Dejan i Matija u Pariz putuju jer im je želja konstantno učenje i napredovanje, zato što, kažu, bez toga nema napretka u ovome poslu. Njihovo nastojanje da na natjecanje prijave još dvije kolegice spriječili su, na žalost, financijski problemi. Naime, u nadležnim institucijama vlada nezainteresiranost po pitanju potpore za edukacije, školovanja i natjecanja pa nisu imali novca za kotizaciju. Štoviše, primorani su sami financirati svoje modele Ivana Bubala i Egona Marića, za koje kažu da imaju kvalitetnu kosu i dobar su “materijal za rad”. Unatoč svemu, znaju da uspjeh neće doći sam od sebe i ne sjede prekriženih ruku, nego svakodnevno ulažu napore kako bi se što kvalitetnije pripremili i postigli rezultat koji priželjkuju.

– Konkurencija je velika, ali svjesni smo da se od nas očekuje da u svjetskoj prijestolnici mode dostojno predstavimo svoj grad i državu. Hvala svima koji su nam slali poruke podrške, uvjereni smo da ih nećemo razočarati – poručuju Brođani.

