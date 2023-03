TikTok bruji o 'toksičnim' uljima iz sjemenki: Stručnjaci objasnili jesu li ta ulja stvarno nezdrava

Ako posjećujete TikTok, možda ste primijetili da mnogi u posljednje vrijeme u svojim postovima pričaju kako su ulja sjemenska nezdrava i da ih treba izbjegavati, da uzrokuju upalu ili čak da su otrovna, no ima li u tome istine? Naime većina spomenutih videozapisa ne navodi izvore za svoje tvrdnje, a mnogi se stručnjaci za prehranu s njima baš ne slažu.

Što su uopće ulja iz sjemenki?

Riječ je naravno o biljnim uljima napravljenima iz sjemenki raznih biljaka poput sjemenki suncokreta, soje, grožđa, šafranike, uljane repice i sl.

“Ulja od sjemenki dobivaju se mljevenjem, prešanjem i zagrijavanjem sjemenki biljaka na visokim temperaturama kako bi masne kiseline koje sadrže oksidirale i kako bi se njihova ulja mogla ekstrahirati,” objasnila je dijetetičarka Maddie Pasquariello koja kaže i da je jedan od razloga zašto se tako često koriste taj što često imaju blag okus i miris.

Jesu li ulja iz sjemenki nezdrava?

"Ulja iz sjemenki mogu biti zdravi dio prehrane, osobito ako je konzumacija tih ulja povezana s odgovarajućim unosom omega-3 masnih kiselina, poput onih koje dolaze iz ribe ili orašastih plodova", rekla je dijetetičarka Lauren Manaker. .

Istodobno, dodaje, istina je da mnoga hrana napravljena na njima, poput ultraprerađene i pržene hrane, nije korisna za zdravlje, no to ne znači nužno da je problem u uljima. Naime visoko prerađena hrana sama po sebi obično sadrži velike količine natrija, šećera i rafiniranih ugljikohidrata, što ako se konzumira pretjerano može uzrokovati zdravstvene probleme.

"Za zdravlje je korisnije smanjiti unos te ultra-prerađene i pržene hrane, nego unos tih ulja", kaže Manaker.

Je li istina da postoji rizik od konzumacije sjemenskih ulja koja su prethodno zagrijavana?

Ulja sjemenki se često pri izradi visoko prerađene hrane zagrijavaju na visoke temperature, što nije dobro za ljudsko zdravlje, posebno kad stvaraju spoj hidroksinonenal kada se zagriju na temperaturi iznad svoje točke dimljenja. Taj spoj naime može dovesti do zdravstvenih problema poput poremećenog metabolizma i povećanog oksidativnog stresa, no to ne znači da ta ulja ne smijete zagrijavati kod kuće pri kuhanju.

“Količina s kojom kuhate vjerojatno je zanemariva i malo je vjerojatno da će imati loše posljedice na zdravlje”, kaže Pasquariello.

Uzrokuju li ulja sjemenki upalu?

"Ona sadrže različite količine omega-3 i omega-6 masnih kiselina, koje su polinezasićene masti koje se smatraju zdravima. Količina omega-3 i omega-6 masnih kiselina varira od jednog sjemenskog ulja do drugog. Na primjer, laneno ulje sadrži veliku količinu omega-3 masnih kiselina, dok suncokretovo i sojino ulje imaju nešto manje, a ulje palminih koštica samo tragove, no ne postoje istraživanja koja kažu da te kiseline utječu na upalne procese u tijelu", kaže Manaker.

Jedna stvar koju treba imati na umu je da ne morate uključiti ulja sjemenki u prehranu samo kako biste bili sigurni da unosite dovoljno tih važnih masnih kiselina.

"Cijela soja, orašasti plodovi, sjemenke, riba i jaja su korisniji izvori omega-6 masnih kiselina, u usporedbi s konzumiranjem samih ulja", objasnila je Pasquariello za Huff Post.

