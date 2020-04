Tijekom online sastanka šefica uključila filter i nije ga znala maknuti: 'Ovo je najbolja stvar ovog tjedna'

Mnogi se još uvijek prilagođavaju radu od kuće i po prvi put se susreću s online predavanjima i sastancima, pa ne čudi da se ponekad zalomi neka greška. Zalomila se i jednoj ženi. Rach Clegg je zabilježila trenutak kada je njezina šefica slučajno aktivirala filter i svoje lice pretvorila u krumpir, piše UNILAD.

