Tata joj je bio donor sperme: 'Napravila sam DNK test i otkrila da imam 65 polubraće i polusestara'

Žena iz Marylanda koja je začeta donacijom sperme nedavno je napravila DNK test i otkrila da ima 65 braće i sestara diljem Sjeverne Amerike. Brenna Siperko, 20-godišnjakinja koja je odrasla u Ellicott Cityju u Marylandu, znala je veći dio svog života da je začeta pomoću donora sperme, ali je tek nedavno saznala koliko braće i sestara ima zahvaljujući donacijama svog biološkog oca. U siječnju 2022. Brenna je napravila DNK test i otkrila da ima 13 braće i sestara. Nakon što ih je otkrila, povezali su je s još više osoba koje su začete spermom istog oca. Do sada je mlada žena otkrila da ima 65 polubraće i sestara, prenosi New York Post.

Rekla je da je očekivala nekoliko neotkrivenih članova svoje obitelji, dodavši: 'Uvijek sam mislila da vjerojatno negdje imam braću i sestre, ili barem par budući da dolazim od donora. Napravila sam test i saznala pravi broj'. Otkriće desetaka krvnih srodnika bilo je uzbudljivo za Brennu, koja je veći dio života odrastala u obitelji kao jedinka s mamom i očuhom. Naposljetku su njezini roditelji dobili sina, ali to je bio opseg njezine obitelji sve dok nije napravila DNK test.

Upoznala je nekoliko svojih novopronađenih polubraće i sestara, otkrivši da ne samo da dijele biološkog oca, već da su mnogi od njih približno iste dobi i dijele slične interese. Izjavila je: 'Našla sam ljude svojih godina. Bilo je jako uzbudljivo jer sam pronašla ljude sa zajedničkim interesima s kojima sam se mogla zbližiti. S njima je stvarno lako razgovarati'. Brenna je opisala svoju novu obiteljsku mrežu, koju sada uključuje u obiteljski grupni chat, kao ugrađenu grupu podrške. Rekla je da kad god ima problem ili novu uzbudljivu vijest, grupi će poslati poruku i oni će joj dati povratne informacije.

Ova je mlada žena otkrila da je upoznala najmanje šestero polubraće i sestara koji žive u Marylandu, napominjući da ih u njezinoj domovini ima više nego bilo gdje drugdje u zemlji. Među njima je i 27-godišnja Fabiana koja živi u Baltimoreu. Brenna je rekla da ona i njezina druga braća i sestre gledaju Fabianu kao mudru stariju sestru kojoj idu po savjet. 'Ona je kao majka grupe, pretpostavljam. Ona daje najbolje savjete', tvrdi Brenna.

Njezina druga braća i sestre raširena su diljem Sjeverne Amerike, a neki žive u Kanadi, Teksasu, New Yorku, Floridi, Michiganu, New Jerseyju i Kaliforniji. Također je primijetila da vidi mnogo fizičkih sličnosti među njom i svima njima. 'Mnogi od nas imaju iste oči. Tamne su, više bademaste... Ako samo stavite slike jednu do druge, definitivno biste mogli vidjeti sličnost, na neki način u obliku lica, obrva, ponekad nosa', rekla je, 'Čudno je vidjeti sebe u drugim ljudima koje nisam poznavala cijeli živo'.

Iako je Brenna bila uzbuđena što će upoznati svoju obitelj, bilo je kontroverzi oko donora sperme i velikih obitelji koje mogu nastati od njihovih donacija. Suosnivačica i direktorica Donor Sibling Registry Wendy Kramer, koja je pomogla povezati Brennu s 38 njezinih polubraće i sestara, spomenula je nedostatak propisa za doniranje sperme. Naime, ustvrdila je da klinike koje se bave tom praksom nemaju točnu evidenciju o rođenoj djeci. Rekla je da je za ovu industriju neodgovorno stvarati toliko obitelji polubraće i sestara bez vođenja medicinske dokumentacije svakog člana. Također, smatra da klinike moraju ograničiti broj djece koja se mogu dobiti od svakog donora.

