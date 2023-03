Suprugu potajno daje napojnice za seks: ‘Uvijek dobije i ocjenu za izvedbu!’

Žena je otkrila svoju jedinstvenu metodu da svom suprugu daje povratne informacije o njihovom seksualnom životu - ostavljajući mu savjete i recenzije na internetu. TikTokerica @sometimesmamayells objasnila je da je svom suprugu otvorila Venmo račun (američka usluga mobilnog plaćanja) kako bi mu mogla ostaviti napojnicu i recenziju nakon svake sesije u spavaćoj sobi, piše The Sun.

Par, koji se upoznao sa 16 godina i vjenčao sa 19, sada je u braku 12 godina.

- Prije nekoliko mjeseci napravila sam mu Venmo i davala sam mu napojnice i ocjenjivala njegovu izvedbu nakon seksa - rekla je.

Tijekom jednominutnog videa podijelila je reakciju svog supruga nakon što mu je otkrila svoju ideju. Iznenadio se čitajući neke od njezinih ranijih zapisa o svojoj izvedbi.

- Dakle, 22. siječnja, horizontalno osvježenje, 24. siječnja, buđenje u 5.00. Postoji samo jedna stvar koja bi to mogla biti. Poslala si mi pet dolara. Zatim, 28. siječnja, istraživanje skrivene doline, a 29. siječnja, rodeo u spavaćoj sobi. Oh, čekaj, za to dobivam pet zvjezdica - pročitao je njezin suprug dok ga je snimala.

U drugom videu, njezin suprug je naglas pročitao još nekoliko recenzija svoje supruge, dodajući: “30. siječnja, glaziranje krafne? 5. veljače, tu je nešto čudno dušo. Čekaj, tu sam dobio osam zvjezdica. Dva ujutro paralelno parkiranje. Bis. Čekaj, to je bilo 12. veljače i opet 12. veljače. Bis. Prije 16 dana, valjanje u sijenu. Osam dana, taktilno umetanje. Tri dana, poslovni sastanak za odrasle. Čekaj, to je puno zvjezdica... 15 zvjezdica. Što sam učinio? - s uzbuđenjem je čitao njezin suprug.

Ideja je privukla veliku pozornost na internetu, skupivši više od 2,9 milijuna pregleda korisnika. U komentarima su mnogi korisnici TikToka pohvalili ideju.

- Ovo je odlična ideja, moram to napraviti! - napisala je jedna osoba.

- Svako toliko mu moraš dati 4 da potakneš napredak - komentirao je netko drugi.

Neki korisnici koncentrirali su se na količinu seksa koju par ima.

- Brinem se samo koliko puta tjedno je to. Sretna dama - našalila se jedna korisnica.

- Ne znam koliko ste dugo u braku, ali dobro je da imate energije - dodala je druga.

