"Supruga me vara, a s ljubavnikom spava čak i u našem bračnom krevetu'

"Zajedno smo osam godina i imamo kćer kojoj su tri. Mislio sam da nam je odnos uredu iako nam je seksualni život nešto lošiji od kada se rodila kćer. Postalo mi je sve sumnjivo prije godinu dana kada se počela ponašati čudno. Skrivala je mobitel, nosila ga je sa sobom čak i na tuširanje. Toliko me to mučilo da sam imao svakodnevne glavobolje i nisam mogao spavati. Odlučio sam joj uzeti mobitel kada sam vidio da je stigla poruka od partnera njezine najbolje prijateljice - malo je reći da sam bio šokiran", započeo je priču 35-godišnji muškarac.



Bilo je očito iz poruka da je njezin ljubavnik dolazio kod njih kući dok je on na poslu te da su se seksali u njihovom bračnom krevetu. "Priznala je aferu i ne znam što da radim."



Savjetnica za odnose i probleme, Deidre, odgovorila mu je da trebaju riješiti sve probleme i razgovarati o svemu detaljno prije nego krenu dalje. "Ne opravdavam suprugu što je varala, ali moraš saznati što joj se tada događalo u glavi. Mislite na dijete koje treba sretne roditelje. Preporučujem da potražite pomoć bračnog savjetnika."

