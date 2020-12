'Supruga me prevarila s prijateljevom ženom jer je mislila da će me to uzbuditi'

- Moja supruga me prevarila ispred mene i to sa ženom mog najboljeg prijatelja. Uznemirilo me to. U braku smo četiri godine, ali sasvim sam siguran da je ona prava žena za mene. Međutim, u zadnje vrijeme imamo dosta problema i uzimamo se zdravo za gotovo - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Njihov seksualni život nije bio sjajan, ali pokušavaju to riješiti. Prije Božića otišli su na zabavu kod prijatelja te su puno popili. U jednom trenu njegova supruga počela je pričati njihovoj prijateljici o problemima koje imaju, a onda su se odjednom počele ljubiti.

- Tada je supruga mog prijatelja počela pomicati glavu prema prednjoj strani haljine moje supruge, cijelo vrijeme je ljubeći. Moje lice mora da je sve reklo. Bio sam užasnut. Izletio sam van kako bih se rashladio, a supruga je došla za mnom s izgovorom da je mislila da će me to uzbuditi - nastavio je.

Otišli su natrag na zabavu i vidjeli da su se njihovi prijatelji seksali pa su im odlučili dati malo prostora, a kada su završili, pričali su o tome što se dogodilo. Idući dan, dobio je poruku od prijateljeve žene da sljedeći put kada ih uhvate u seksu, mogu im se slobodno pridružiti. Iako je pristao na njezinu ponudu, bilo mu je užasno vidjeti svoju suprugu s nekim drugim i ne zna kako da to prizna.

- Morate podijeliti svoje osjećaje sa svojom ženom. Objasnite koliko vas je ta večer uzrujala i recite da ne želite ponavljanje tih događaja. Pitajte je zašto je osjećala da želi podijeliti vaše probleme s nekim drugim. Je li to bio način da vas natjera da ozbiljno shvatite potrebu za promjenama u odnosu? Kako ona misli da najbolje možete ojačati svoju vezu? Recite joj da je volite toliko da ne možete podnijeti da je vidite seksualno povezanu s nekim drugim. I objasnite svom prijatelju da cijenite njegovo prijateljstvo, ali ono što se dogodilo bilo je pogrešno - odgovorila mu je Deidre.

