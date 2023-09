Ne skidate uvijek cipele dok ulazite u kuću? Evo zašto biste ipak trebali

Nije rijetkost vidjeti stalak za cipele ili otirač za cipele na ulazu u nečiji dom. Neki ljudi to čine zbog udobnosti, neki to čine iz kulturnih razloga, a drugi zbog čistoće. Kad je riječ o čistoći, to je zato što nam se od malih nogu govori da je potplat naših cipela prljav - ali koliko je zapravo prljav?

“Prvo što bih rekao je da prosječna osoba ne shvaća da živimo u svijetu punom bakterija. Ne stavljamo sebe ili svoju okolinu u sterilizator svako jutro,” rekao je dr. William Schaffner, profesor zaraznih bolesti na Medicinskom centru Sveučilišta Vanderbilt u Nashvilleu. Kako piše Huffpost, vaše cipele mogu imati bakterije na sebi, ali i vi. Dakle, koliko trebate biti zabrinuti za donji dio svojih cipela? Trebate li ih doista skinuti zbog čistoće prije nego uđete u svoju kuću? Evo što stručnjaci kažu.

Sve ovisi o kontekstu, rekao je Jack Gilbert, profesor pedijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Kalifornije u San Diegu i stručnjak za mikrobnu ekologiju koji je koautor knjige “Prljavština je dobra”. Ako se nađete u laboratoriju za istraživanje virusa visokog rizika krcatom zaraznim bolestima, nećete htjeti nositi te iste cipele u svom domu. No, za veliku većinu ljudi, rizik od zaraze sebe ili nekoga u vašem domu bakterijama na cipelama je vrlo, vrlo nizak, rekao je. "I vrijedno je napomenuti da postoji i rizik povezan s dovođenjem drugog ljudskog bića u vaš dom. To je zato što svaki čovjek svaki sat oslobađa oko 30 milijuna bakterijskih stanica samo stojeći u sobi", rekao je Gilbert.

"Doslovno ispuštate oblak mikroba u svako okruženje u kojem se nalazite." Iako ovo ne zvuči ugodno, savršeno je normalno. Naši su domovi puni bakterija koje svaka osoba u kući izbacuje. Štoviše, studija koju je vodio Gilbert otkrila je da su se mikroorganizmi na potplatu cipela "potpuno transformirali sa svakim novim okruženjem u koje su ušli". Dakle, čim netko kroči u vaš dom – koji je već pun vaših vlastitih mikroba – potplat njegovih cipela poprimit će mikrobe koji čine vaš prostor. “Mala površina potplata vaše cipele jednostavno nije posebna prijetnja zdravlju i dobrobiti ljudi u vašem domu”, dodao je. Neke bakterije su čak i dobre za vas. Prema Gilbertu, mlađa braća i sestre djece koja idu u školu često imaju jači imunološki sustav i manja je vjerojatnost da će razviti alergije zbog virusa, bakterija i gljivica koje starija braća i sestre donose kući iz škole, uključujući i one koje možemo nositi na cipelama.

"Mikrobi koje bi unijeli u dom mogli bi imati blagotvoran utjecaj na imunološki sustav stanara", rekao je Gilbert. Jedna je studija otkrila da donji dio cipela može biti kontaminiran bakterijama poput E. coli, što zvuči alarmantno. Ali Gilbert je rekao da je rizik stvarnog konzumiranja te E. coli nizak. “Nema niti jednog zabilježenog slučaja da je netko dobio patogenu infekciju iz ostatka pseće kakice koja je mogla biti ušetana u dom ili čak prenijeta u dom od druge osobe”, rekao je.

I dok je poznato da su bolnički podovi kontaminirani, Gilbert je rekao da to također nije razlog za brigu čak i ako netko u vašem domu radi u bolnici. Između hodanja od bolnice, do parkirališta, do automobila, na travu i u kuću, velik dio bakterija na cipelama se doslovno zgazi, rekao je. Stoga je vjerojatnost da ćete se razboljeti od kontaminiranih cipela mala. "Ne postoji takva stvar kao što je nula, ali je vjerojatnost toliko niska da je to nešto zbog čega se nitko ne bi trebao brinuti", rekao je Gilbert.

Stvarnost je takva da su bakterije posvuda oko nas, bilo na cipelama, pošti, odjeći ili novcu - ne možemo ih se riješiti. Schaffner je rekao da je način na koji se bakterije šire - preko naših ruku i prstiju, jer se tamo sakupljaju bakterija ili virusi s neke nežive površine i potom se te klice prenose na naše usne, nos, oči i slično. Dodao je da jednostavno ne postoji istraživanje koje bi pokazalo da se ljudi razbolijevaju od virusa koji se u dom donose iz potplata cipela.

No, postoje razlozi, osim klica, iz kojih biste trebali skinuti cipele. Neki ljudi izuvaju cipele iz kulturnih razloga. To je uobičajeno u dijelovima Azije, Bliskog istoka i istočne Europe. Gilbert je dodao da, iako je to znak poštovanja, možda također potječe od prijenosa klica, u određenim područjima poput Japana. "Čini se da je nastao shvaćanjem da je neprimjereno unositi prljavštinu u svoju kuću jer se kontroliranje vlastite kuće i smanjenje količine klica smatra časnom stvari", rekao je Gilbert. Izuvanje cipela također je način da svijetle podove i tepihe održite čistima. "Možete donijeti stvari u svoj dom i prenijeti ih na tepih i pod i napraviti nered", rekao je Schaffner. Kako biste to izbjegli, ipak radije skinite cipele dok ulazite u kuću.

