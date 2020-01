Stvari koje nikako ne biste trebali reći kada tražite povišicu

Velika stavka u odabiru novog posla i ostajanja na starom je plaća. Ako ste se odlučili ostati na trenutnom radnom mjestu, vjerojatno razmišljate o povišici. Svi znamo neke osnovne stvari koje bismo trebali spomenuti tražeći veću plaću, dokazi o napornom radu, uspjeh, projekti koje imamo iza sebe i koja je naša uloga u firmi. No, jeste li razmislili koje stvari nikako ne biste trebali govoriti? Metro prenosi koje rečenice izbjegavati.

"Ovdje sam više od godinu dana"

HR menadžer, Ash Donovan rekao je da se ova rečenica nikako ne bi trebala čuti tijekom razgovora o povišici, ali je i najčešća greška koju ljudi rade. Koliko trebate biti plaćeni ovisi o tome koliko se trudite, a ne koliko dugo ste član tvrtke. "Netko može raditi za istu tvrtku puno manje nego vi, ali se i puno više trudi, a samim time zaslužuje i veće novce. Umjesto da raspravljate koliko dana ste ondje, iznesite određene situacije, projekte i razloge zašto mislite da zaslužujete povišicu."



"Stanarina mi je poskupila"

Zašto bi vašeg šefa bilo briga za to, pa i oni imaju stanarinu ili kredit koji plaćaju, baš kao i druge kolege. "Nikada ne povezujte stanarinu s trenutnom situacijom u kojoj tražite povišicu. Stvorit ćete neugodnu atmosferu. Bilo da je stanarina poskupila, trebate novi auto ili štedite za vjenčanje, privatne stvari nemaju ništa s vašim zalaganjem na poslu."



"Želim veliku povišicu"

Budite realni, ogromna povišica odjednom vjerojatno se neće dogoditi. "Neki ljudi se iznenade kada kažem da šefove ne smeta traženje povišice, već nerealni zahtjevi. Traženje duplo veće plaće od onog kolika je sada je arogantno.", tvrdi Ash i savjetuje da budete specifični koliko novaca želite, ali niti previše, niti premalo. Ponudite sredinu.

"Povećajte mi plaću ili odlazim"

Ultimatumi su jako rizični, osim ako niste posve sigurni da ćete napraviti to čime prijetite i da ste tako nezamjenjivi da će vaš šef sve napraviti da vas zadrži.



"Kolege imaju veću plaću"

Uspoređivati se s drugima stvara jako nelagodnu situaciju. "Ne mogu objasniti koliko je važno ne spominjati koliku plaću imaju vaše kolege. Možete biti sigurni koliko vaš kolega radi, ali svejedno, ne pričajte o tome. Vaša plaća odraz je vas, ne drugih", savjetuje Ash.



"Oprostite, ali stvarno trebam povišicu"

Ne morate se ispričavati što tražite veću plaću - imate pravo na to i trebate to napraviti opušteno. Konstantno ispričavanje vodi do pitanja koliko ste sigurni u sebe.



"Ne mogu vjerovati da smo izgubili tog klijenta... Uglavnom, trebam povišicu"

Vrijeme je sve, ako znate da situacija u tvrtki nije sjajna, pričekajte da se sve malo popravi, pa onda krenite s ovakvim zahtjevima.

