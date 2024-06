Studija otkrila: Pijenje ovog pića čini muškarce boljima u krevetu

Momci koji žele unaprijediti svoje vještine u krevetu mogli bi imati koristi od pijenja vina, tvrdi nova studija. Istraživači su proučili studije iz posljednjih 30 godina i otkrili da bi konzumacija umjerene količine crnog vina mogla povećati njihovu želju za seksom, kao i njihovu tehniku u krevetu, piše Daily Star.

Može pomoći kod problema poput erektilne disfunkcije i potaknuti testosteron, prema izvješću objavljenom u Journal of Clinical Medicine.

Studija pod nazivom "Crveno vino i seksualna funkcija kod muškaraca" također je otkrila da ono može pomoći i ženama da pojačaju svoju seksualnu želju. Polifenoli su snažni antioksidansi koji djeluju na bolju funkciju unutarnje ovojnice srca i krvnih žila. To poboljšava protok krvi u druge dijelove tijela kao što su spolni organi.

Autori izvješća napisali su: "Fascinantno, žene koje umjereno konzumiraju jednu do dvije čaše crnog vina dnevno, pokazale su više rezultate za seksualnu želju i vlažnost s ukupnim poboljšanjem seksualne funkcije u usporedbi sa ženama. koje nisu pile crno vino."

Također je primijećeno da su starije žene imale najviše koristi, jer inače piju više. "S obzirom na to da je dob obično u obrnutoj korelaciji sa seksualnom funkcijom, ovi se nalazi čine vrlo zanimljivima", dodaje se u izvješću. "To bi moglo biti zbog učinka polifenola i sadržaja alkohola u crnom vinu." Za ljude koji ponekad uživaju u drugim vrstama alkohola, poput bijelog vina, manje je vjerojatno da će imati koristi. Ipak, istraživači, koji se nalaze u Italiji, kažu da je tajna uspjeha u umjerenom konzumiranju pića. To je zato što ispijanje previše pića može ugroziti vaš seksualni život i cjelokupno zdravlje.

Polifenoli imaju snažna antioksidativna svojstva, koja sprječavaju slobodne radikale i druge kemikalije da izazovu oksidativni stres koji može oštetiti stanice. Oksidativni stres također je povezan s nizom zdravstvenih problema kao što su rak, bolesti srca, moždani udar, artritis, imunološki poremećaji, emfizem, Parkinsonova bolest i druga stanja. Zaključujući studiju, izvješće je otkrilo da "crno vino, ako se konzumira u umjerenim količinama, može biti potencijalno korisno za pacijente s erektilnom disfunkcijom, kao i da može pozitivno utjecati na reproduktivnu funkciju kroz mehanizme koji ovise o vazorelaksacijskim svojstvima crnog vina i njegovim antioksidativnim svojstvima. "

NHS preporučuje da muškarci i žene redovito ne piju više od 14 jedinica alkohola tjedno. Ljudima se također savjetuje da rasporede svoje pijenje na tri ili više dana ako piju toliko redovito. Da to stavimo u perspektivu – 14 jedinica je ekvivalentno šest krigli piva prosječne jakosti – ili 10 malih čaša vina slabije jakosti.

