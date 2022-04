Stručnjakinja otkriva kako prestati hrkati kada vam peludna groznica ometa san

Vrijeme je sve ljepše, dani su sve duži, a biljke, trava i drveće cvjetaju na sve strane. No, to i nije baš dobra vijest ako patite od peludne groznice. Peludna groznica, osim što uzrokuje kihanje, kašljanje i suzne oči, može poremetiti i san, a čak dovesti i do hrkanja, što može imati utjecaja na spavača, kao i na druge koji se nalaze u istoj prostoriji. Kako prenosi Metro, Katherine Hall, stručnjakinja za spavanje, podijelila je savjete koji će pomoći u sprječavanju hrkanja.

Izgovorite samoglasnike na glas

- Vježbe za grlo protiv hrkanja izvrstan su način da ojačate mišiće u grlu i spriječite ih da vibriraju dok spavate, što je i uzrok hrkanja - rekla je Katherine. Savjetuje da nekoliko puta dnevno ponavljate svaki od samoglasnika na glas tako da s vremenom ojačate te najvažnije mišiće.

Prije spavanja se istuširajte toplom vodom

Katherine kaže da je u mnogim slučajevima hrkanje uzrokovano alergenima koji iritiraju nosne prolaze i uzrokuju njihovo sužavanje. Tuširanje toplom vodom prije spavanja pomoći će vam da navlažite te nosne prolaze i da bolje dišete tijekom noći, a to bi onda trebalo olakšati probleme s hrkanjem tijekom noći.

Jedite ranije

- Ako idete u krevet punog želudca, stvara se dodatni pritisak na prsa i pluća, što zauzvrat može dovesti do hrkanja. Pokušajte pojesti svoj večernji obrok namjanje četiri sata prije odlaska u krevet jer će se na taj način bolje probaviti do odlaska na spavanje i taj dodatni pritisak će se osloboditi iz vašeg tijela - objašnjava Katherine.

Držite kućne ljubimce izvan spavaće sobe

Katherine kaže da postoji povezanost između hrkanja i držanja kućnim ljubimaca u spavaćoj sobi. Hrkanje može biti posljedica alergija i može biti uzrokovano ljuskicama kože koje kućnim ljubimcima ispadaju, a to je nešto što pogoršava respiratorne probleme.

Radite vježbe za usta

- Ovaj je savjet osmišljen kako bi vam pomogao u vježbanju mišića u ustima koji kontroliraju hrkanje. Jedan od načina na koji možete raditi te vježbe je da povučete vrh jezika unatrag duž nepca, koliko god je to moguće, ili samo pritisnete jezik na nepce i tako ga gurate prema gore - dodaje Katherine.

Još neki od savjeta za sprječavanje hrkanja su da spavate s blago podignutom glavom, da koristite pročišćivač zraka, te da redovito čistite namještaj i usisavate.

