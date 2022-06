Stručnjak za veze savjetuje kako izbjeći nelagodu na prvom spoju: 'Pazite gdje ćete sjesti...'

Životni trener, savjetnik za ljubavne odnose i autor bestselera Get the Guy Matthew Hussey nedavno na TikToku sa svojih 2,7 milijuna pratitelja podijelio svoj ultimativni savjet za prvi spoj bez koji neće biti katastrofalan; i koji bi onda trebao dovesti do drugog...

On kaže da današnji online izlasci i dogovori ne dolaze svima prirodno, a prvi spojevi mogu biti posebno neugodna, osobito za one koji su izašli iz prakse.

Zato, kaže, ima savjet koji bi trebao pomoći.

- Nemojte sjedite jedno nasuprot drugome! - rekao je, "kao da ručate", pa čak ni ako ste za šankom.

Iako bi ovaj savjet mogao iznenaditi neke samce; jer ih se često potiče da s potencijalnim partnerima uspostave kontakt očima; stručnjak kaže da se tako odmah stvara neugodna situacija jer kad nastupi tišina nemate gdje gledati.

- Jedina opcija kada tako sjedite je gledati u telefon - rekao je, "što je nepristojno".

Kad sjedite pored nekog, kaže on, kao da ste na klupi u parku, možete zajedno gledati svijet..., prenosi Express.

