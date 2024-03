Stručnjak za mobilne uređaje upozorava na popularnu metodu uštede baterije: ‘To zapravo može isprazniti vaš mobitel!’

Ludo je kako nas u današnje vrijeme samo dvije jednostavne riječi mogu uznemiriti: "Prazna baterija." Ako vas neprestano progoni ova moderni problem, neizbježno ćete pokušati pronaći trik za produljenje vijeka trajanja vašeg telefona u noćnom izlasku ili u nekom dijelu dana kada vam je potreban.

Tako možda hodate okolo sa svojim uređajem u zrakoplovnom načinu rada, prihvaćajući da će sve dolazne poruke morati pričekati. Ili se možda pobrinete da svjetlina bude toliko slaba da zapravo ništa ne vidite na ekranu. Međutim, postoji jedna popularna metoda za koju ljudi misle da će im uštedjeti bateriju, no ona zapravo prazni vaš uređaj, piše Mirror.

Korisnici iPhonea i Androida znaju da je zadovoljstvo micati aplikacije u pozadini koje vam ne trebaju, pogotovo ako ih se nakupilo više. Mnogi vjeruju da će im to također pomoći uštedjeti bateriju, jer telefon više ne radi naporno kako bi pokrenuo nekoliko aplikacija u isto vrijeme.

Ali Liam Howly, direktor marketinga u musicMagpieu, upozorava na to, te tvrdi da bi to zapravo moglo oštetiti vašu dragocjenu bateriju. "Većina korisnika iPhonea prijeđe prstom prema gore po aplikaciji nakon što završi s korištenjem iste, ili iz navike ili zato što misle da će im to uštedjeti bateriju i poboljšati performanse. Zapravo je suprotno; povlačenje prsta prema gore po aplikacijama kada ih ne koristite može skratiti trajanje baterije", kaže on.

Howly objašnjava da je to zato što je potrebno 'više energije za pokretanje aplikacije nego za njihovo održavanje u pozadini'. "Dakle, kada neprestano otvarate i zatvarate aplikaciju, možda više praznite bateriju", dodao je.

