Stručnjak tvrdi da je najveća greška koju ljudi rade kod pranja kose - masiranje tjemena! Evo koji je ispravan način

Brad Mondo, profesionalni frizer iz New Yorka, otkrio je najveću grešku kod pranja kose koju većina ljudi radi - prekomjerno masiranje tjemena. Iako svatko voli masiranje tjemena, to zapravo nije dobro za kosu i može dovesti do oslabljivanja i gubitka kose, prenosi mirror.co.uk.

- Kosa se prilikom pranja lako zapetlja. Znam da je masiranje tjemena dobar osjećaj, ali time se kosa samo jako zapetlja, a samim time i oštećuje. Kada grubo masirate kutikulu, može doći do prekomjernog gubitka kose, objašnjava Mondo.

Umjesto toga, utrljajte šampon s jedne na drugu stranu jer je manja mogućnost zapetljavanja.

- Ne trebate biti prenježni, no pripazite, osobito ako imate dugačke nokte jer i to može uništiti kosu. Samo nježno trljajte glavu i kosu šamponom, dodajte.

Dalje, kaže da biste kosu trebali prati mlakom, a ne hladnom vodom. Mnogi od nas su možda čuli da pranje kose hladnom vodom čini je glatkom i blistavijom, ali Brad objašnjava da topla voda otvara kutikulu kose više od hladne vode što će pomoći da se mnogo lakše oslobodi nečistoće. Također tvrdi da većina ljudi koristi preveliku količinu šampona. Objašnjava da je dovoljno staviti šampona u veličini dva novčića, jedan za prednji dio glave, drugi za stražnji.

