Stručnjak otkriva: 'Ovo su jedina dva položaja u kojima biste trebali spavati'

Način na koji spavamo može puno reći o našem držanju i bolovima. No ispada da stručnjaci preporučuju samo dva položaja spavanja za održavanje zdravih leđa i kralježnice. A, to je loša vijest za one koji spavaju na trbuhu. James Leinhardt, proveo je više od desetljeća radeći s kritično ozlijeđenim i kronično bolesnim pacijentima kako bi poboljšao njihov san i kvalitetu života i tvrdi da samo dva položaja za spavanje dobivaju njegov pečat odobrenja, prenosi Metro.

Prvu poziciju naziva 'vojnik', u kojoj osoba leži ravno na leđima. 'Ako ležite na leđima, vaša kralježnica je odmah poduprta madracem te imate najujednačeniju raspodjelu tjelesne težine', objašnjava James, 'Ako stavite jastuk ispod koljena, vidjet ćete da lagano naginjete zdjelicu i veći dio leđa sada dodiruje krevet. Bolje ste poduprijeti'.

Drugi preporučeni položaj je 'sanjar' - bočni položaj s jastukom između koljena i gležnjeva. 'Klinički dokazi nalažu da kralježnicu opterećujete najmanje u bočnom položaju', kaže, 'Želite da su vam uši, ramena, kukovi, koljena i gležnjevi sve naslagani jedni na druge. Ako stavite jastuk između koljena i gležnjeva, smanjit ćete težinu gornje noge i bolje je poduprijeti'.

Također upozorava na spavanje na trbuhu, uglavnom zbog opterećenja na vrat i kralježnicu. James kaže: 'Okrećeš vrat, izvijaš ga, podižeš glavu i boriš se protiv svih prirodnih krivulja svoje kralježnice. Stišćeš svoje kralješke. Dobivate bockanje, bolove u vratu i bolove u leđima - i još uvijek to radite svake večeri. Zašto?'.

