'Iznajmio sam stan prijatelju, a on je poludio kad je shvatio da mu ja nisam cimer, već stanodavac'

Prije otprilike godinu dana preminuo mi je djed, a moj je otac naslijedio svu njegovu imovinu, uključujući djedovu kuću za koju je i bio plan da, ako se do tada ne snađem, ja odem u nju živjeti. Pomislio sam kako bi mi bilo pametno barem dio iznajmiti i tako pokriti dio hipoteke koju imam. Riječ je o sređenom dvosobnom stančiću u podrumu s kupaonicom i manjim dnevnim boravkom i kuhinjom. Prijatelj mi je tada rekao da mu brat dolazi živjeti u grad u kojem sam i ja i da hitno treba stan pa sam mu ponudio da za puno manju cijenu od tržišne unajmi moj. On je spremno prihvatio i brat je čim je došao potpisao ugovor na godinu dana, ispričao je nedavno muškarac na Redditu. "Prije nekoliko dana me pitao može li, umjesto da svaki mjesec daje meni, novac za stanarinu početi uplaćivati direktno stanodavcu, a pitanje me zbunilo jer sam bio siguran da on zna da je stan moj; jer tako i piše na ugovoru o najmu, a mislio sam i da mu je brat spomenuo...", rekao je. Zato mu je, priča, zbunjeno rekao kako nema drugog stanodavca i da je on vlasnik, a on se kada je to čuo jako uzrujao i počeo na njega vikati kako ga 'laže i iskorištava već mjesecima, tjerajući ga da plaća toliku stanarinu...'

"Inače, slični se stanovi u tom kvartu iznajmljuju barem za duplo više od onog što on meni plaća, a uređeni budu čak i triput skuplji", objasnio je. Tada ga je, kaže, pitao i koliki mu dio hipoteke on pokriva sa svojom stanarinom, na što mu je odgovorio da ne vidi kako bi to bilo važno, te da je za maleni iznos dobio lijepo i tiho mjesto za život, opremljeno svime što mu treba.

"Rekao sam da ne shvaćam kakav su u tome faktor moje osobne financije", ispričao je, na što je ovaj izjurio zalupivši vratima i od tada ga ni ne pozdravlja. "Pitao sam neke prijatelje i članove obitelji, no većina je rekla da nisam u pravu što sam tako pokrivao dio hipoteke, a samo rijetki misle da sam u pravu", napisao je, no svi su u komentarima stali na njegovu stranu.

"O, Bože, jesu li oni j..... ozbiljni?! Pa što misle, što stanodavci rade s novcem od najma nego pokrivaju kredite i hipoteke ako ih još imaju?", piše jedan korisnik, a drugi se složio, rekavši: "Dao si mu stan ispod poštene tržišne cijene; zar si mu ga trebao dati besplatno jer je brat od prijatelja?", pitao se drugi. "Mrzim braniti stanodavca, osjećam se prljavo... Ipak, ovdje moram zauzeti tvoju stranu...”, komentirao je treći, dodavši: "Nije da posjeduješ deset nekretnina; imaš jednu u kojoj živiš i iznajmljuješ dio, i to po mnogo manjoj cijeni; takvi nam stanodavci nedostaju!"

