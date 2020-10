Stručnjaci savjetuju: Ove greške kod zagrijavanja hrane nikad nemojte raditi

Kako smo se navikli na ubrzani životni stil, mnogi od nas navikli su se na podgrijavanje ostataka hrane i jedenje istog jela nekoliko dana. Iako je to navika koju gotovo svakodnevno radimo, postoji nekoliko grešaka koju većina ljudi radi kod ponovnog zagrijavanja hrane, a one mogu uništiti njezin okus i uzrokovati mučninu i trovanje hrane, prenosi Real Simple.

Ostavite da hrana stoji na sobnoj temperaturi dulje od dva sata

Ne dopustite da bilo koja lako kvarljiva hrana, uključujući kuhanu hranu ili ostatke hrane, ostane na sobnoj temperaturi dulje od dva sata. Nakon pripreme jela, pobrinite se da bude na toplijem mjestu, a nakon obroka, u hladnjak spremite hranu koju želite sačuvati, a onu koja je predugo stajala vani, bacite.

Ne čuvate je u hermetički zatvorenim posudama

Kad god je to moguće, odaberite visokokvalitetne, hermetičke posude za skladištenje hrane, a ne tanke ili neusklađene plastične komade. Također, pazite da količinu ostataka prilagodite veličini posude - to će eliminirati dodatni zračni prostor koji pomaže u zadržavanju bakterija, čuvanju vlage i spriječavanju da se drugi mirisi prihvate za hranu.

Čuvanje ostataka u pretoplom hladnjaku.

Provjerite je li vaš hladnjak postavljen na 4°C ili niže. Prema istraživanju, više od trećine ljudi obično drži svoj hladnjak podešen na 4°C ili više, a 41 posto priznaje da ne zna odgovarajuću temperaturu na koju bi njihov hladnjak trebao biti postavljen.

Čuvanje ostataka dulje od preporučenog roka

Stručnjaci preporučuju upotrebu ostataka u hladnjaku u roku od tri do pet dana ili njihovo zamrzavanje do četiri mjeseca. Vaš nos najbolje zna, pa bacite hranu koja ima neugodne mirise, boju ili teksturu.

Ne zagrijavate ostatke hrane na dovoljno visokoj temperaturi

Prilikom zagrijavanja ostataka, budite sigurni da temperatura zagrijavanja doseže 73° C. Podgrijte umake i juhe tako što ćete ih prokuhati. Prekrijte posudu prilikom zagrijavanja. To zadržava vlagu i osigurava da se hrana zagrije do kraja.

Unakrsno onečišćenje unutar vaše mikrovalne pećnice

Mnogi ljudi i dalje koriste svoje mikrovalne pećnice za odmrzavanje smrznutog mesa. Imajte na umu da sokovi od sirovog mesa često nose štetne bakterije, pa ako ste netko tko mikrovalnu pećnicu koristi za odmrzavanje mesa, morskih plodova ili peradi, morat ćete poduzeti mjere predostrožnosti kako biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju. Na primjer, trebali biste koristiti odvojene mikrovalne ploče - jednu za odmrzavanje mesa, a drugu za zagrijavanje hrane koju ćete jesti odmah nakon toga - ili oprati tanjur u vrućoj sapunici između upotrebe kako biste ubili bakterije.

