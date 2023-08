Stručnjaci otkrili: Ovo je pet zdravstvenih rizika sjedenja s prekriženim nogama!

Ako sjedite dok ovo čitate, odvojite trenutak da pogledate kako sjedite. Jeste li prekrižili noge? Ako je tako, možda biste trebali promijeniti svoj položaj. Sandra Gail Frayna, fizikalna terapeutkinja i osnivačica Hudson Premier Physical Therapy & Sports rekla je da sjedenje s oba stopala koja dodiruju tlo i koljenima blizu jedno uz drugo najbolje za vaše tijelo, piše Best Life.

Ne možete se sasvim osloboditi navike prekriženih nogu? Frayna preporučuje da barem ograničite križanje nogu na najviše 15 minuta odjednom. To je zato što ovakvo sjedenje zapravo može dovesti do mnogih različitih dugoročnih problema. Čitajte dalje kako biste saznali s kojih se pet zdravstvenih rizika možete suočiti ako neprestano sjedite prekriženih nogu.

Hipertenzija: Prema Sean Ormondu, doktoru medicine, certificiranom liječniku za anesteziologiju i intervencijsko liječenje boli, križanje nogu može uzrokovati privremeno povećanje krvnog tlaka. Kao što Ormond objašnjava, to se može dogoditi jer prekrižene noge dulje vrijeme mogu ograničiti protok krvi. "Kada prekrižite noge, krv mora proći kroz manji kanal i vene se mogu stisnuti, što otežava povratak krvi u vaše srce", objašnjava.

Krvni ugrušci: Međutim, ograničen protok krvi može uzrokovati više problema osim hipertenzije. To također može povećati rizik od krvnih ugrušaka, prema Leann Poston, dr. med., licenciranoj liječnici koja radi kao zdravstvena stručnjakinja za Invigor Medical. "Mišićne kontrakcije pomažu pokretanju krvi kroz vensku cirkulaciju", kaže Poston. "Mirno sjedenje, osobito u ograničavajućem položaju, može usporiti protok krvi, povećavajući rizik od stvaranja ugrušaka."

Kronična bol: Čak i ako pazite da uvijek sjedite uspravno, još uvijek možete razviti probleme s držanjem ako su vam noge stalno prekrižene. "Neuravnotežen položaj može opteretiti mišiće i ligamente u kralježnici, uzrokujući s vremenom nelagodu ili kroničnu bol", objašnjava Ormond. To može uzrokovati bolove u leđima, vratu i ramenima, prema ovlaštenom liječniku.

Problemi s kukovima: Također možete početi osjećati bolove u kukovima ako stalno sjedite prekriženih nogu - osobito ako ih prekrižite u koljenima. Prema Ormondu, ovaj položaj može stvarati pritisak na vaše zglobove kuka. "Ako se radi pretjerano, moglo bi doprinijeti određenim ortopedskim stanjima, poput boli u kuku ili displazije kukova, osobito kod ljudi s već postojećim bolestima", upozorava.

Paraliza: U najgorem slučaju, sjedenje s prekriženim nogama moglo bi vas dovesti u opasnost da uopće ne možete pomicati noge. Kao što objašnjava Jared Heathman, doktor medicine, certificirani liječnik iz Houstona, nešto što se zove "paraliza prekriženih nogu" može se dogoditi kada ovako sjedite duže vrijeme. "To se događa kada se pritisak na živac održava dovoljno dugo da izazove paralizu tog živca", objašnjava. Srećom, paraliza prekriženih nogu je "često privremena", prema Heathmanu. Ali ipak, "simptomi mogu trajati različito dugo", upozorava on. "Trajanje prekriženih nogu koje uzrokuje ovo vjerojatno varira od osobe do osobe. Položaj i količina pritiska na živac vjerojatno su varijable koje doprinose."

