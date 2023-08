Izbačena je iz shopping centra zbog 'neprikladne' odjeće: 'To je ponižavajuće!'

Jedna influencerica ispričala je da se osjećala "poniženo" nakon što su je navodno izbacili iz trgovačkog centra jer je nosila "neprikladnu" odjeću i tvrdi da se to dogodilo upravo zato što ima velike grudi. Jaiane Lima izjavila je da nije učinila ništa što bi opravdalo izbacivanje iz trgovačkog centra, gdje je s prijateljicom snimala neke videozapise koje je podijelila na svojim raznim internetskim platformama, piše Mirror.

Zvijezda društvenih mreža, koja je stigla odjevena u kratku suknju i dekoltirani top, kaže da se odlučila za svoju odjeću jer je temperatura toga dana bila iznad 30 stupnjeva. Slike koje se dijele na internetu pokazuju kako zaštitari ispraćaju Jaiane kroz trgovački centar, u scenama koje je opisala kao "apsurdne".

Jaiane, koja je posjetila trgovački centar u Santa Catarini u Brazilu, objasnila je: "Otišla sam u trgovački centar i bila sam ponižena. Živim na obali i bilo je 30 stupnjeva. Imali smo ideju da napravimo video, kao što rade mnogi influenceri. Video je snimljen na pokretnim stepenicama i možete vidjeti da nije ništa previše. Snimljen je sprijeda. [...] Znam da su moje grudi velike i da se ističu, ali volim ih. Uspjela sam snimiti jedan video. Nisam snimila nikakve izloge niti bilo što što krši zakon. Niti sam zaslužila da me ponižavaju pred svima. [...] Tada je jako visok čovjek došao do mene vičući, htio mi je uzeti mobitel, pozvao je još dvojicu zaštitara. Svi su me gledali i činilo se kao da sam opljačkala dućan ili počinila nekakav zločin."

Njezina objava o navodnom incidentu od tada je postala viralna, skupivši više od tisuću komentara, a mnogi korisnici su joj iskazali podršku. Tako je jedna osoba komentirala: "Koga briga ako si lijepa i zgodna, društvo to ne može podnijeti." Drugi je napisao: "Apsurdno, poduzmite odgovarajuće mjere, nedopustivo je da vam se ovo dogodilo."

Iznenadila se kada je vidjela uslugu koju su joj naplatili u restoranu: 'Nisam znala da to postoji!'