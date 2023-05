Stručnjaci otkrili: Ovih šest stvari nemojte držati u podrumu!

Jedna od glavnih prednosti posjedovanja kuće je bacanje svega s čime ne znate što biste u - podrum. Od dodatne hrane za pse preko zaboravljenih dječjih igračaka, do starinskih projekata renoviranja za koje se kunete da ćete ih jednog dana stići napraviti, donji kat kuće često je do vrha ispunjen predmetima koje koristite ponekad, ali ne često. Međutim, postoji nekoliko stvari koje se nikada ne bi smjele spustiti niz te stepenice, bilo zbog sigurnosti ili zbog očuvanja. Stručnjaci za dom govore ključne stvari koje nikada ne biste trebali spremati u podrum. Osim toga, nude savjete gdje ih umjesto toga držati, piše Best Life.

Drvo: Vjerojatno imate nekoliko komada drva koji su ostali od vašeg posljednjeg projekta renoviranja doma. Međutim, podrum nije mjesto za njihovo skladištenje, pogotovo ako je prostor sklon vlazi. "Plijesan, bakterija koja se razvija u vlažnom okruženju, sklona je rasti na organskim materijalima kao što je drvo", kaže Glenn Wiseman, stručnjak za popravak i održavanje doma u Top Hat Home Comfort Services. "Stoga, vlažan podrum pun drvenog namještaja može postati savršeno tlo za razmnožavanje plijesni. Umjesto toga, drveni namještaj ili ostatke držite u dobro prozračenom i suhom dijelu doma", dodao je.

Obiteljske fotografije: Kada se ostave u podrumu, obiteljske fotografije su podložne plijesni, poplavama i štetočinama, zbog čega arhivistica i povjesničarka Angela L. Todd kaže da ih nikada ne biste trebali držati tamo. Todd kaže da te predmete treba čuvati u kući, na mjestu sa stabilnom temperaturom i vlagom. Držite ih na polici iznad poda i na mjestu koje je udaljeno od izvora vode kao što su prozori, cijevi, perilice rublja, vodovod i drugo. Najbolje su prozračne kartonske kutije.“Temperatura i vlažnost uvijek se mijenjaju, čak i na najboljem mjestu u kući. Karton to omogućuje, dok plastika zadržava vlagu i vrlo je atraktivan, zaštitni dom za štetočine”, kaže Todd. Provjerite svoje fotografije nekoliko puta godišnje kako biste bili sigurni da su sigurne.

Odjeća: Odjeću također treba skladištiti izvan podruma, kao i druge porozne materijale ili tkanine, poput tapeciranog namještaja ili papirnatih dokumenata. “Podrumi su skloni višim razinama vlažnosti i potencijalnom oštećenju vodom, što može dovesti do rasta plijesni. Plijesan se lako može infiltrirati u porozne materijale i uzrokovati nepopravljivu štetu, a istovremeno predstavlja zdravstveni rizik za stanare.”, kaže Michael Golubev, izvršni direktor tvrtke Mold Busters.

Umjetnine: Slike i umjetnine, osobito one na platnu ili papiru, također spadaju u tu kategoriju. “Visoka vlažnost i mogućnost oštećenja od vode u podrumima mogu uzrokovati iskrivljenje umjetnina, promjenu boje ili pojavu plijesni. Umjesto toga, pohranite umjetnine u klimatski kontroliranom okruženju, kao što je soba na katu, s dosljednom temperaturom i razinom vlažnosti kako biste spriječili oštećenje”, kaže Golubev.

Boja: Jeste li znali da je boja zapaljiva? Zato je ne biste trebali skladištiti u podrumu. “Budući da podrumi nisu dobro prozračeni, ovi se predmeti mogu zapaliti i zahvatiti cijelu kuću”, kaže Davin Eberhardt, dizajner kuće, preuređivač i osnivač Nature of Home. Rizik se dodatno povećava ako boju držite u blizini peći.

Elektronika: “Većina elektronike ima osjetljive komponente koje ne mogu podnijeti toplinu. U podrumu može biti prilično vruće ako nema ventilacije—tada će ove komponente biti uništene, a vaš uređaj više neće raditi”, kaže George Beatty, osnivač Problem Property Pals-a.

