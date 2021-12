Strijelci, pripremite se na zanimljivu 2022., evo što vas čeka

Jupiter vas, u prvoj polovici godini čini vrlo hrabrima i pretjerano optimističnima. Poslovni zanos je potreban, ali često se mnogi bitni detalji ignoriraju. To je opasno u poslu, jer može doći do loših financijskih posljedica. Budite optimisti, ali neka vam netko da objektivne činjenice jer sami nećete moći tako gledati na stvari.



Onima koji su rođeni između 3. i 14. prosinca, Neptun će malo zamutiti sliku poslovnog smjera. Bit ćete često u nedoumici.



U periodu od sredine svibnja do kraja listopada moći ćete ostvariti puno toga i definirati ciljeve. Morat ćete se potruditi maksimalno da vas primijete na trenutnom poslu, da dobijete novi ili pokrenete vlastiti. Pokušajte malo prištedjeti novce do studenog, dat će vam osjećaj sigurnosti.



U ljubavi će biti i sreće i suza, pa bi oni koji se bave glazbom mogli biti na vrhuncu inspiracije za pisanje pjesama.



Za sve u ozbiljnoj vezi ili braku neće biti lako odoljeti iskušenjima.



Savjet: Kada nešto krojimo, moramo više puta mjeriti prije rezanje.



