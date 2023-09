Stara veroneška vinarija nudi vina izvrsnog omjera cijene i kvalitete

Nema puno gradova u svijetu koji su okruženi vinarskim područjima tako velike povijesne važnosti kao što je to Verona. Jedno je od tih područja Valpolicella gdje se nalazi i vinarija Cesari. Ova vinarija, koju je 1936. godine, osnovao Gerardo Cesari, sa svojim je vinogradima na četiri položaja jedan od sinonima za vino ovog dijela Italije. Ova vina dostupna su i u nas, možete ih pronaći u Vrutku gdje smo imali prilike sudjelovati u prezentaciji nekoliko vina ove vinarije koja nam je prezentirala šarmantna Chloé-Marie Lislevand koja je u vinariji voditeljica izvoza. Riječ je bilo o ukupno devet vina kroz koja se jako dobro moglo stvoriti sliku o ovoj sada već gotovo tradicionalnoj vinariji iz okolice Verone.

Krenuli smo s pinot grigiom Essere berbe 2022., laganim i ugodnim, doista dobrim aperitivnom koji bi pasao uz kakvo lakše predjelo ali i riblja jela. Odlikuje ga svježina i voćnost u aromatici što se proteže i u okuse koji ostaju dugo na nepcu, ali bez nametljivosti. Nastavilo se s također bijelim vinom Lugana Cento Filari koje se dobiva od sorte turbiana uz dodatak chardonnayja od samo pet posto. Vino '100 redova' što mu ime doslovno znači a tako se zove i vinograd iz kojeg grožđe za njega dolazi također daje snažne voćne arome, mineralne teksture s kiselinama koje omogućuju da se zadrži dulje. Kao i prethodno, morski plodovi i riba su preporučeni za sparivanje. Valpolicella DOC drži se osnovnim vinom ove regije. Radi se od sorti corvina, corvinone i rondinella, gdje je prve sorte pola a drugu polovicu dijele ostale dvije. Ovo upravo klasično vino iz okolice Verone u čaši probija svjetlost gurajući ga prema rubinskoj boji a istodobno otpuštajući lijepe arome tamnog a onda i sitnijeg koštuničavog voća, poglavito trešnje. Ta voćnost ostaje čineći ovo vino, po nama barem, odličnim za kakav srednje masni sir ili ne previše intenzivna pečenja. Zatim je na stol stiglo vino Jùsto Veneto berbe 2020. koje se pravi od sorti corvina veronese i merlota u omjeru 60:40. Ime dolazi od engleske riječi 'just' te talijanskog izraza 'giusto'. Nakon vrlo kratkog vremena ovo će vino pokazati sve što jest, a to je visoka strukturiranost ali istodobna mekoća gdje izražene voćne note poboljšavaju vrlo ugodan dojam kod pijenja. Kao i kod prethodnog vina izbor se hrane nameće sam po sebi, meso s roštilja, a mi bismo dodali i gulaš, ipak još ne i od divljači. Nastavilo se s Marom Valpolicella Ripasso berbe 2020. što označava tradicionalnu praksu u ovom području gdje se vino drži na fermentiranoj komini od sušenog grožđa koje se koristi za proizvodnju Amaronea, ikoničnog vina ovog područja. Ime je vino dobilo po majci vlasnika vinarije a riječ je o tamnijem i strukturom intenzivnijem vinu koje nudi note bobičastog voća s laganim udarom višnje a što sve slabi prema otmjenom kraju. Ovdje bismo se usudili preporučiti i intenziniju mesnu kuhinju.

I onda je pred nas stigao Amarone Classico berbe 2018. Ovo vino u Cesariju smatraju svojim šampionom i to sasvim sigurno, uvjerili smo se, nije bez razloga. Najbolji grozdovi se beru par tjedana prije berbe za vino Valpolicella DOC pa se do prosinca prosušuju pri čemu izgube oko trećine svoje mase te mu se povećava količina šećera. U međuvremenu se gajbe u kojima grožđe stoji i provjeravaju i iz njih izbacuju oni lošiji. No, vjerojatno većinu ne zanima tehnologija kojom nastaje ovo vino, osim što moramo spomenuti i kako odležava i u bačvama od slavonskog hrasta, koje se pravi od sorti corvina, rondinella, negrara i rossignola, gdje je corvine 75 posto. Naša domaćica opisala je i uvjete koji su vladali prije pet godina naznačavajući da se za ovo vino doista vodi računa o svakom detalju da bi se dobilo ono što nam je bilo u čaši. A to je iznima voćnost koja izbija iz rubinsko crvene tekućine, džžemovi, trešnje, drugo tamije voće, sve to izbija u notama koje se pretapaju i u okuse ali u društvu jedne gorčine koja podsjeća i na druga dobra pića. Kako autor ovih redaka dolazi prije svega iz pivskog svijeta, našao je cijeli profil s više gorčine jako prijemčivim gdje bismo rado uživali u svoje slobodno vrijeme možda uz kakav trapistički sir. Doista iznimno vino. I na kraju Recioto della Valpolicella berbe 2018. Za ovakvo vino u vinariji vole reći kako su ga jako voljeli piti i sami Rimljani pri čemu nije sasvim jasno odakle potječe ime 'recioto'.

Da ne komplicirano, riječ je o vinu slađeg profila pa ga i preporučuju više kao desertno. Pa se stoga onda i slaže s kakvim kolačem, najbolje voćnim jer i samo obiluje takvim aromama. Ali, najveća je vrijednost vina vinarije Cesari što je jako teško pronaći takav omjer cijene i kvalitete, barem u domaćim dućanima. Primjerice, jako dobri Jùsto Veneto stoji 7,49 eura za butelju. Valpolicella DOC također je i više nego pristojne. Svakako je i 5,59 eura koliko treba izdvojiti za Essere odmah do bagatelne. Uzmemo li da je jako teško pronaći nešto slično Amaroneu, tada se nine čini baš toliko visokom.