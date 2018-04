Stalno ste pred ekranom? Iskoristite lijepo vrijeme i spasite se ovih bolesti!

Ako ste jedni od onih koji za život zarađuju sjedeći u uredu ispred ekrana, najnovija studija University of California u Los Angelesu mogla bi vas neugodno iznenaditi.

Iako je već i javna tajna da svakodnevno višesatno sjedenje pred ekranom nije dobro za zdravlje, istraživanje koje je objavio Plos pokazalo je kako sjedeći način života utječe na debljinu sljepoočnog moždanog režnja koji je odgovoran za memoriju.

Naime, u istraživanju koje je provedeno nad 35 ljudi u dobi od 45 do 65 godina, kod osoba koje su provele više sati pred ekranom tjedan prije istraživanja, primijećena je tanja struktura režnja.

Iako znanstvenici nisu mogli potvrditi da je upravo to razlog tanje strukture, u zaključku su naveli kako neaktivni način života može dovesti do demencije i kognitivnog pada u kasnijoj dobi, a sve to iz razloga što je neaktivnost već povezana s bolestima srca, dijabetesom i rakom debelog crijeva.

Znanstvenici zato poručuju da bi se trebali što više aktivirati ako želite smanjiti šansu od gore navedenih bolesti te navode kako je aktivnost najbolji preventivni lijek za Alzheimerovu bolest.